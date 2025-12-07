Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤È¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÏ¢Íí¡×È¯¸À¤Ë¼ã°æ¤¬¼»ÅÊ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª ²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤á¤Ë¡Á!!¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡×¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤ä¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡ÊSnow Man¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×Åß¤Î¿·CM¡Ö´ñÀ×¤ÎÁ°Ìë¡×ÊÓ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤É¤Á¤é¤â1²ó´Ñ¤Æ¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤òÇ®ÊÛ
Âç¿¹¡§11·î28Æü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡Ö¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡×¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª
Âç¿¹¡§´Ñ¤¿¤«¤¤!? JAM¡ÇS¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë!! JAM¡ÇS¤Ï¤â¤¦5²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª
¼ã°æ¡§Áá¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤â1²ó´Ñ¤Æ¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÎÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡ª 2ËÜ´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦Á°Äó¤À¤È¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¡Ö¤á¤á¡Á!!¡×Ï¢È¯¡ª ÌÜ¹õÏ¡¤È¤ÎCM¶¦±éÎ¢ÏÃ
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡ª ËÜÆü²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×Åß¤Î¿·CM¡Ö´ñÀ×¤ÎÁ°Ìë¡×ÊÓ¤Ë¡Ä¡Ä¤á¤á¡ÊÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡Ë¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§ÌÜ¹õÏ¡¤¯¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤á¡Á!!
¼ã°æ¡§¥ó¤á¤á¡Á¡Á¡Á¤Ã!!
Âç¿¹¡§¥ó¤á¤á¡Á¡Á¡Á¡Á¤Ã!!!
Æ£ß·¡§ŽÒŽÒ¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡ÁŽ¯!!!!
Âç¿¹¡§»£±Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤Í¡Á¡ª
¼ã°æ¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÅß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤á¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¸á¸å¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¼ã°æ¡Ö²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤á¤Ë¡×Âç¿¹¡ß¡È¤á¤á¡É¤Î¸òÎ®¤Ë¼»ÅÊ!?
Âç¿¹¡§¤á¤á¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤«¤é¡ª ËÍ¤È¼ã°æ¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤À¤«¤é¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤á¡¢»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÏ¢Íí¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¤é¡ª ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Á¤Ã¡ª
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¹¤ë¤Î¡© ¤Í¤¨¤Í¤¨¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¹¤ë¤Î¡©¡© ¤Í¤¨¤Í¤¨¡ª
Æ£ß·¡§¥ß¡¼¥Ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤·¤ç¡ª ¤Ê¤¤¤·¤ç¤À¤è¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¤§¡Á¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤è¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤·¤ç¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á!! ¡Ä¡Ä²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤á¤Ë¡£
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤½¤³¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«Ãæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡×¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤ä¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡ÊSnow Man¡Ë¤È¤Î¶¦±é¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×Åß¤Î¿·CM¡Ö´ñÀ×¤ÎÁ°Ìë¡×ÊÓ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®
¢¡¡Ö¤É¤Á¤é¤â1²ó´Ñ¤Æ¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤òÇ®ÊÛ
Âç¿¹¡§11·î28Æü¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡Ö¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡×¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª
Âç¿¹¡§´Ñ¤¿¤«¤¤!? JAM¡ÇS¡Ê¢¨¥ß¥»¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë!! JAM¡ÇS¤Ï¤â¤¦5²ó¤¯¤é¤¤´Ñ¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª
¼ã°æ¡§Áá¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§ËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤É¤Á¤é¤â1²ó´Ñ¤Æ¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¾ðÊóÎÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡ª 2ËÜ´Ñ¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦Á°Äó¤À¤È¤·¤Æ¡¢²¿²ó¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¡Ö¤á¤á¡Á!!¡×Ï¢È¯¡ª ÌÜ¹õÏ¡¤È¤ÎCM¶¦±éÎ¢ÏÃ
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡ª ËÜÆü²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ö¥¥ê¥ó ¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×Åß¤Î¿·CM¡Ö´ñÀ×¤ÎÁ°Ìë¡×ÊÓ¤Ë¡Ä¡Ä¤á¤á¡ÊÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡Ë¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª
Æ£ß·¡§ÌÜ¹õÏ¡¤¯¤ó¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤á¡Á!!
¼ã°æ¡§¥ó¤á¤á¡Á¡Á¡Á¤Ã!!
Âç¿¹¡§¥ó¤á¤á¡Á¡Á¡Á¡Á¤Ã!!!
Æ£ß·¡§ŽÒŽÒ¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡ÁŽ¯!!!!
Âç¿¹¡§»£±Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¤Í¡Á¡ª
¼ã°æ¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª
Âç¿¹¡§¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÅß¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤á¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¸á¸å¥Æ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¼ã°æ¡Ö²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤á¤Ë¡×Âç¿¹¡ß¡È¤á¤á¡É¤Î¸òÎ®¤Ë¼»ÅÊ!?
Âç¿¹¡§¤á¤á¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤«¤é¡ª ËÍ¤È¼ã°æ¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤À¤«¤é¡ª
Âç¿¹¡§¤á¤á¡¢»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÏ¢Íí¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¤é¡ª ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡Á¤Ã¡ª
Âç¿¹¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¹¤ë¤Î¡© ¤Í¤¨¤Í¤¨¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¹¤ë¤Î¡©¡© ¤Í¤¨¤Í¤¨¡ª
Æ£ß·¡§¥ß¡¼¥Ï¡¼¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤·¤ç¡ª ¤Ê¤¤¤·¤ç¤À¤è¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¤§¡Á¡ª ¤Ê¤ó¤Ç¤è¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤¤¤·¤ç¡ª
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á!! ¡Ä¡Ä²¶¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤á¤á¤Ë¡£
Âç¿¹¡¦Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤½¤³¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡ª
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢¼ã°æÞæÅÍ
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624