人気ユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン、36）が7日、Youtubeチャンネルを更新。自身が手がける東京駅構内の「東京ラーメンストリート」にある実店舗「みそきん」が来年2月23日に閉店することを発表した。

今年で販売開始から2年となる「みそきん」は累計販売数2000万食を突破するなど大ヒットを記録。8月7日に実店舗をオープンしていた。

ヒカキンはこの日、「閉店します」と題した動画を投稿。実店舗の前で「2026年2月23日をもって、みそきん実店舗が閉店します」と報告。「閉店理由といたしましては、当初から決まっていた出店期間の延長ができませんでした」と説明した。

「もともと出店期間が限られている中での出店ではありました。それでも憧れでもあるこの場所で挑戦させていただけるなら自分にとって間違いなく大きな経験になると思い、当時、出店を決断しました」と振り返った。実店舗の反響は大きく、「なんとか期間を延長できないか、ずっと交渉はしていたのですが、それはかないませんでした」と無念そうに語った。

閉店日については来年2月23日と案内。次の店舗についても言及し、「この店舗が閉店する前に次の店舗をオープンするというのは厳しそうです」と話すにとどめた。

また、同時に冷凍みそきんを販売することを発表。しかし、販売からの売れ行きが好調で、コメント欄で「冷凍みそきん、超強気な個数製造したんですがまさかの2時間で完売しました…手に入らなかった方、申し訳ありません。皆さん、ここまでみそきんを愛して頂き本当にありがとうございます」と2時間で完売したことを報告した。