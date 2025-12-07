＜葉もの野菜って買う？＞チンゲン菜や小松菜、栄養はあるけれども使い道はある？みんなのレシピを紹介
みなさんは料理によく使う食材がありますか？ また反対にあまり使わない、もしくは全く使ったことがない食材はありますか？ ママスタコミュニティに、葉もの野菜についてこんな投稿がありました。
『チンゲン菜とか小松菜って買う？ 私は買わない。あまり買う人がいないイメージ。どう？』
投稿者さんが質問したのは、葉もの野菜のチンゲン菜と小松菜。投稿者さんはスーパーなどで見かけてはいるのでしょうが、あまり馴染みのない野菜なのでしょう。またほかのママが買い物カゴに入れている姿を、見かけることが少ないのかもしれませんね。さてこの質問にママスタコミュニティのママたちから、買うか買わないかだけではなくさまざまな反応が寄せられました。
はじめに投稿者さんと同じように、チンゲン菜や小松菜を買わないママからのコメントを紹介します。
『うん、滅多に買わない。買ったとしても、年に1回あるかないか。レパートリーはないよね』
『もらったけど、どう使ったらいいのかな？ おひたし？ 炒めもの？』
『うちは料理しても子どもが食べてくれない。小さいころは出していたけれど、もう諦めた』
投稿者さんが「あまり買う人がいないイメージ」と感じているように、買わないと答えるママは少なからずいました。買わない理由として、チンゲン菜や小松菜を使う料理が思い浮かばないとのこと。そうですよね、使い道がわからなければ「買おう」という気にならないですよね。また作っても子どもが喜ばないと答えるママもいます。作り方を調べて料理したとしても、家族が食べてくれなくて残ってしまったり、子どもが嫌がって食卓が気まずい雰囲気になる日が続けば、料理するのが億劫になってしまいますよね。
わが家にとっては常備菜
いっぽう、チンゲン菜も小松菜もよく買っているママもいます。
『冷蔵庫にいつも入っている。豚・鶏・牛のどの肉とも相性がいい。野菜やきのことの炒めもの。厚揚げとも炒める。スープやみそ汁。便利だよ！』
『ほうれん草より安いから助かる』
チンゲン菜も小松菜も「よく買う」と答えるママは、さまざまな料理に使えることや安いことなどを利点としてあげています。そしてそれぞれの家庭のとっておきレシピを教えてくれるママもいました！ そのなかから、いくつかを紹介します。
チンゲン菜は鍋でもシチューでも
『チンゲン菜は、ホワイトシチューに入れる。チンゲン菜とベーコンのスープもおいしい』
『冬にはレモン鍋とかニンニク鍋に入れる。シャキシャキ感がたまらない』
『しゃぶしゃぶのときの葉もの野菜にチンゲン菜。子どもがたくさん食べてくれるよ』
『中華風の炒めものや担々麺に』
チンゲン菜は味が淡白でクセがないので、さまざまな味付けと合うのではないでしょうか。そして調理方法も煮てもよし、炒めてもよし！ まさに万能ですね。また中華料理では定番の野菜のひとつ。中華風の味付けの料理をするなら、外せない野菜かもしれません。八宝菜では「白菜の代わりにチンゲン菜を使う」とコメントするママもいました。
小松菜はなんにでも使える
『ひき肉を炒めて、1センチ幅に刻んだ小松菜を入れてさらに炒める。しょうゆと砂糖で甘辛く味付ける。炊けたご飯に混ぜ込む』
『小松菜とニンニクだけで炒めて、最後に中華の素を少し入れる。シンプルだけどめちゃおいしい』
『小松菜は栄養を考えてよく買うけれど、子どもウケが悪い。だから細かく刻んで料理に混ぜ込む。ハンバーグ、コロッケ、ギョーザ、オムライスとか』
小松菜は、カルシウムや鉄分が豊富な野菜。さらには、鉄分の吸収力をアップしてくれる葉酸も多く含まれています。成長期の子どもや、妊娠中のママに食べてもらいたい野菜のひとつではないでしょうか。このように栄養たっぷりな小松菜ですが、必ずしも子どもが喜んで食べる野菜ではないかもしれません。それでも「子どもにしっかり食べてもらいたい」と考えて、味付けを少し濃いめにしたり、細かく刻んで子どもが好きな料理のなかに混ぜ込んだりと、さまざまな工夫をしているママのコメント。「この方法ならうちの子も食べるかも……」と思える調理方法があったら、試してみてはいかがでしょうか。
新たなレパートリーを増やすチャンス
チンゲン菜や小松菜は「あまり買う人がいないイメージの野菜」と投稿があり、買わないママがいるいっぽう、頻繁に買うママもいました。そしてチンゲン菜や小松菜をおいしく食べる料理が紹介されましたね。あまり使わなかったママも、気になる料理があったら買ってみるのもアリではないでしょうか。また「常備している」と答えたママも、ほかの家庭で人気の料理なら、新たなレパートリーを広げるチャンスになるかもしれません。ママたちがおすすめするチンゲン菜や小松菜の料理、試してみてはいかがでしょうか。
