【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、空中戦で“垂直落下”の瞬間

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟を襲った危険なプレーが話題を集めている。空中戦の競り合いで垂直落下すると、ファンからは「壊れないか心配」と心配の声があがった。

日本時間12月6日のブンデスリーガ第13節で、マインツはホームでボルシアMGと対戦。先発に名を連ねた佐野は中盤で攻守に躍動した。

0ー1と追いかける展開で迎えた81分、日本代表MFはボルシアMGのクリアボールに対して落下地点に入ってマイボールにすることを試みた。その際にボルシアMGのFWグラント＝レオン・ラノスと空中で競り合い、背中から垂直に落下。受け身が取りづらい体勢で腰や背中を叩きつけてしまった。佐野はすぐに立ち上がってプレーを続けたが、ファンからは「マジかよ」「大丈夫かよ…」「腰から落ちたぞ」「佐野怪我したらマジやばい」「あの高さか落ちてケロッとしてるぶっつ」「鉄人だろ」「本当にすごい」「壊れないか心配」「組み合わせも決まっていよいよW杯で怪我しないでよ」と心配の声があがった。

やや危ない落ち方となった佐野だが、そのままプレーを続行してフル出場。しかし、マインツは課題の得点力不足に泣き、後半に先制ゴールを奪ったボルシアMGが1ー0で接戦を制している。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）