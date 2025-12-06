水沢林太郎、モノトーンコーデで大人な雰囲気「かっこいい」「見惚れた」と反響続々【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】俳優の水沢林太郎が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気俳優「見惚れた」ランウェイでの姿
Tシャツにジャケットを羽織ったオールブラックコーディネートで登場した水沢。マーブル柄のスカーフをアクセントとして首元に加え、モノトーンにまとめた。
ネット上では「かっこいい」「見惚れた」「スタイル良すぎ」「何でも着こなしてすごい」などと反響が寄せられている。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
