今さら聞けない新NISA、実は知らない「一括投資」の絶大な効果とは？ 専門家が解説

ポイ活と投資をテーマに情報を発信するVTuberのネコ山氏が、「投資速報 NISA一括投資の破壊力がヤバい」と題した動画を公開。新NISAの「つみたて投資枠」を年初に一括で使い切る具体的な方法について解説した。



動画の冒頭でネコ山氏は、年末になるとNISAに関する質問が増える傾向にあると指摘。特定の証券会社に偏らない、より普遍的な投資の考え方を提供すると語った。また、自身が実践する「ポイ活投資」について触れ、ポイ活で得た収益を元手に投資を行い、現在のポイ活投資の総資産が約1581万円に達していることを明かした。



続いて、自身のNISA口座の運用実績を公開。NISA資産残高は約1005万円で、評価損益率は+39.66%と好調に推移していることを示した。氏は自身の経験から「最初は大変だが、後になればなるほど楽になる」「暴落がきても慌てて売らないことが大事」と、長期保有の精神的な重要性を説いた。



動画の核心となるのが、つみたて投資枠を年初に一括投資する方法だ。成長投資枠は年初に一括投資が可能だが、つみたて投資枠は仕様上、分割して投資する必要がある。しかしネコ山氏は、これを解決するテクニックとして「毎月100円の積立設定」と「ボーナス月設定」の併用を提案。まず毎月の積立額を最低額の100円に設定し、残りの投資可能額1,198,800円を「ボーナス設定」で1月に指定することで、実質的に年初に一括で枠を使い切ることができると解説した。この方法は、特定の証券会社に限らず、多くの金融機関で応用可能だという。



さらに、「特定口座にある資産を売却してでもNISAに移すべきか」という頻出の質問にも回答。氏は「計算上は、税金を払ってでも先にNISAを埋めた方が有利」との見解を示した。その理由として、NISAの非課税メリットが長期的に大きな差を生むこと、そして将来的に特定口座の税率が上がるリスクがあることを挙げ、NISA枠を最速で埋めることの合理性を強調した。