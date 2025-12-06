この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「外来種セットをライギョとオオトカゲに与えると…【やせすぎ雷魚49日目】」と題した動画を公開。保護されたやせすぎのライギョに、さまざまな外来種をエサとして与える様子が収められており、その驚異的な食欲が注目を集めています。

動画に登場するのは、左目が白濁し、やせ細った状態で保護されたライギョ。飼育開始から49日目を迎え、胴体はだいぶ太くなってきたものの、頭部の肉付きはまだ戻っていません。そんなライギョのために、投稿者はブルーギルやウシガエルのオタマジャクシ、アメリカザリガニなど、栄養満点の「外来種セット」を用意しました。

以前は殻が硬いザリガニを敬遠していたというライギョですが、この日はためらうことなく一口で捕食。その力強い食べっぷりに、投稿者も驚きの声をあげます。その後もオタマジャクシやウシガエルの足、ブルーギルの切り身や頭まで、次々とエサを平らげていきました。

外来種セットをほとんど食べ尽くし、お腹がパンパンに膨れたライギョ。そのたくましい姿は、順調な回復ぶりを物語っているかのようです。力強くエサを食べる様子から、生命力の強さが伝わってきます。

YouTubeの動画内容

00:00

やせすぎライギョの現状
01:12

本日のエサ「外来種セット」
02:08

ザリガニを丸ごと捕食！
06:25

ブルーギルの頭も一口で
10:07

大満足のライギョ

