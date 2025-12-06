この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ガリガリだったのに…」驚異の食欲！外来種セットを爆食するライギョの食べっぷりがすごい

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「外来種セットをライギョとオオトカゲに与えると…【やせすぎ雷魚49日目】」と題した動画を公開。保護されたやせすぎのライギョに、さまざまな外来種をエサとして与える様子が収められており、その驚異的な食欲が注目を集めています。



動画に登場するのは、左目が白濁し、やせ細った状態で保護されたライギョ。飼育開始から49日目を迎え、胴体はだいぶ太くなってきたものの、頭部の肉付きはまだ戻っていません。そんなライギョのために、投稿者はブルーギルやウシガエルのオタマジャクシ、アメリカザリガニなど、栄養満点の「外来種セット」を用意しました。



以前は殻が硬いザリガニを敬遠していたというライギョですが、この日はためらうことなく一口で捕食。その力強い食べっぷりに、投稿者も驚きの声をあげます。その後もオタマジャクシやウシガエルの足、ブルーギルの切り身や頭まで、次々とエサを平らげていきました。



外来種セットをほとんど食べ尽くし、お腹がパンパンに膨れたライギョ。そのたくましい姿は、順調な回復ぶりを物語っているかのようです。力強くエサを食べる様子から、生命力の強さが伝わってきます。