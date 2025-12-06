Àµ¼Ò°÷¤¬¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¤È¡ÖÉû¶È¡×¤Ë¤Ê¤ë¡©¡¡ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï
¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»Ò»ý¤ÁÀµ¼Ò°÷ÃËÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Î¼Â´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ëX¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ëµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀµ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¯¡¢ÍýÍ³¤ÏÀ¸³èÈñ¤È³ØÈñ¤Î¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ëÊª²Á¾å¾º¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤Î¾å¤²Éý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·êËä¤á¤ò¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ÇÊä¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Éû¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿½ÀÁ¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ë¤è¤ë»Å»ö¤ÏÉû¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡ÖÉû¶È¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë
¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¯¤¼ê¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿´ë¶È¤ÈÏ«Æ¯·ÀÌó¡Ê¸ÛÍÑ·ÀÌó¡Ë¤ò·ë¤Ó¡¢Ï«Ì³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢ÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¾ì¹ç¡¢¡ÖÉû¶È¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼Ô¤¬¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¤â¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼«Í³¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢´ë¶È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤ÇÉû¶È¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê¶Ø»ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡ËÏ«Ì³Äó¶¡¾å¤Î»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡ÊÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏÄã²¼¤Ê¤É¡Ë
2¡Ë¶ÈÌ³¾å¤ÎÈëÌ©¤¬Ï³±Ì¤¹¤ë¾ì¹ç
3¡Ë¶¥¶È¤Ë¤è¤ê¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤¬³²¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç
4¡Ë¼«¼Ò¤ÎÌ¾ÍÀ¤ä¿®ÍÑ¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤ä¿®Íê´Ø·¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Éû¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÏ½ÐÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿½¹ð¤ÇÉû¶È¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¶È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¢¶Èµ¬Â§°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üËÜ¶È¤ÈÉû¶È¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¡×¤ÏÄÌ»»¤µ¤ì¤ë
Àµ¼Ò°÷¤¬¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯´ð½àË¡Âè38¾ò1¹à¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï¡¢»ö¶È¾ì¤ò°Û¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äê¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄÌ»»¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡ÖÊ£¿ô¤Î°ã¤¦²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÏÄÌ»»¤Ç·×»»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¶È¤ÈÉû¶È¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¹ç·×¤·¤Æ¡¢Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¡Ê¸¶Â§¤È¤·¤Æ1Æü8»þ´Ö¡¢½µ40»þ´Ö¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü¤É¤Î²ñ¼Ò¤¬³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤òÉé¤¦¤Î¤«¡¢¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤
¤Ê¤ª¡¢Ê£¿ô¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤Î²ñ¼Ò¤¬³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤òÉé¤¦¤Î¤«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ä¤³¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¤´¤¯Ã±½ã¤ÊÎã¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë¹Í¤¨Êý¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜ¶È¤ÎA¼Ò¤Ç6»þ´ÖÆ¯¤¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢Éû¶È¤È¤·¤Æ¸å¤«¤é3»þ´ÖÆ¯¤¯·ÀÌó¤òB¼Ò¤ÇÄù·ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·ÀÌóÄÌ¤ê1Æü9»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¡×¾ì¹ç¡¢1»þ´ÖÊ¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Î¤ÏB¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤ËËÜ¶È¤ÎA¼Ò¤Ç¤Ï4»þ´ÖÆ¯¤¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸å¤«¤éÉû¶È¤È¤·¤Æ3»þ´ÖÆ¯¤¯·ÀÌó¤òB¼Ò¤ÇÄù·ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ÀÌó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·ÀÌó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏA¼Ò¤Ç5»þ´Ö¡¢B¼Ò¤Ç4»þ´Ö¤Î¹ç·×9»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¡×¾ì¹ç¡¢Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ 1¡ËA¼Ò¢ªB¼Ò¤Î½ç¤ËÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏB¼Ò¤¬1»þ´ÖÊ¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë
2¡ËB¼Ò¢ªA¼Ò¤Î½ç¤ËÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏA¼Ò¤¬1»þ´ÖÊ¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë
¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ô¤Ïº®Íð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¾å¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤À¤±¤Ç¡¢´û¤Ë8»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬8»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ«Æ¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1Æü¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖA¼Ò¤À¤±¤È¤Î·ÀÌó¤Ê¤é¤Ð8»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢B¼Ò¤È¤â·ÀÌó¤·¤¿¤»¤¤¤Ç8»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏB¼Ò¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢B¼Ò¤¬³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝÆ¯¤¤¤¿½çÈÖ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¸å¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿²ñ¼Ò¡ÊB¼Ò¡Ë¤Ë¡¢³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¸å¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌó¾å¤ÏA¼Ò¤ÈB¼Ò¤ÇÆ¯¤¯»þ´Ö¤ò¹ç·×¤·¤Æ¤â¡¢8»þ´Ö¤È¤¤¤¦Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤½¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬9»þ´ÖÆ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬Æ¯¤«¤»¤¹¤®¤¿¤«¤é¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢8»þ´Ö¤òÄ¶²á¤·¤¿Ï«Æ¯¤ò¤µ¤»¤¿¡Ö¸å¤Î²ñ¼Ò¡×¤¬¡¢³äÁýÄÂ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÄÌ»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬Â¾¼Ò¤Ç¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¼ÒÂ¦¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´ÖÇÄ°®µÁÌ³¡×¤ÈÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤Î¡Ö¿½¹ðµÁÌ³¡×
²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬Æ¯¤²á¤®¤Æ·ò¹¯¤ò³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼é¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡Ë¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤«¤é¤Î¿½¹ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¶Ð¤áÀè¤Ç¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤·¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤ÐÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÁÌ³¤ò²ñ¼Ò¤¬²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤â¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¿½¹ð¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢Éû¶ÈÀè¤Ç¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Î¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯
¥¿¥¤¥ß¡¼¤Ç¤Î¼ýÆþ¤¬½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¥Ð¥ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤¿¤ê¡¢À©¸Â¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¿½¹ð¤»¤º¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¡§ Éû¶È¤ò±£¤¹¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ë²áÏ«¤ä·ò¹¯¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ÎÍÞÀ©¤Ê¤É¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ì¤º¡¢Ï«Æ¯¼Ô¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¡§ ¿½¹ð¤òÂÕ¤ê¡¢¤«¤ÄÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Ù¾ã¤ò²ñ¼Ò¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½¢¶Èµ¬Â§°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¡Ê¸ºµë¡¢½Ð¶ÐÄä»ß¡¢°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤ÏÄ¨²ü²ò¸Û¤Ê¤É¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³äÁýÄÂ¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡§ Ï«Æ¯¼Ô¼«¿È¤¬¿½¹ð¤òÂÕ¤ë¤È¡¢Éû¶ÈÀè¡Ê¸å¤«¤é·ÀÌó¤·¤¿¶Ð¤áÀè¡Ë¤¬ËÜ¶È¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢Ë¡ÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤Î³äÁýÄÂ¶â¤¬Ì¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÀÇÌ³¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ
ËÜ¶È¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Éû¶È¤Ë¤è¤ëÇ¯´Ö½êÆÀ¤¬20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³¾å¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤¬Éû¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¤¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤È·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¼«¸Ê´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ü¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï
Éû¶È¤äÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¶¤é¤ï¤·¤¯Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢Éû¶È¡¦·ó¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤Þ¤È¤á¥µ¥¤¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉû¶È¡¦·ó¶È¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¸ÛÍÑ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¿Ìä¤¬¤¢¤ì¤Ð³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë