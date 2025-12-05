King ＆ Princeの公式SNSで公開された、高橋海人（※「高」ははしごだかが正式表記）とTravis Japanの宮近海斗・松倉海斗・中村海人によるコラボ動画のオマージュをふぉ～ゆ～の福田悠太が個人SNSで披露している。

【動画】髙橋海人・宮近海斗・松倉海斗・中村海人の“クワトロカイト”ダンスをふぉ～ゆ～が完コピした“クワトロユウ”ダンス①②

■松倉も「ふぉ～ゆ～兄さん最高です！笑」と反応

高橋・宮近・松倉・中村のコラボ動画は、4人全員の名前が“カイト”ということで、SNSで自然発生的に“クワトロカイト”の呼び名が広まった。

動画では、King ＆ Princeの7thアルバム『STARRING』（12月24日発売）に収録される楽曲「Theater」にあわせて、高橋・宮近・松倉・中村が、全員サングラス姿で肩を揺らしながらリズムにノる。

廊下や階段を闊歩し、4人で向き合ってコップで“乾杯”するシーンも、肩の動きをリズムに合わせ、楽曲が止まると全員でピタッと動きを止める、息の合った様子も見事。イケイケな表情も相まってスタイリッシュな動画になっている。

そんな“クワトロカイト”に、先輩であるふぉ～ゆ～も注目。

ふぉ～ゆ～は、福田悠太・辰巳雄大・越岡裕貴・松崎祐介と、メンバー全員の名前に“ゆう”がつくことが由来となっており、それを活かして“クワトロユウ”として“クワトロカイト”を踏襲した動画が公開されている。

楽曲の切り取り方や撮影する画角や“乾杯”シーン、軽やかな歩き方からノリノリの表情まで再現。もちろんシンクロ具合は抜群となっている。

これに松倉も「ふぉ～ゆ～兄さん最高です！笑」と反応。

ファンも「流行りにのっかるふぉ～ゆ～兄さん愛しい」「クワトロカイトもクワトロユウも大好き」「クワトロユウってただのふぉ～ゆ～なのが最高笑」「クワトロカイトに対抗してる！」と絶賛。

松崎のみサングラスなしだったため「まっちゃんのサングラスも用意してあげて笑」というツッコミも届いている。

■松崎だけ何故かサングラスなし！？“クワトロユウ”ムービー

■こちらが元祖！“クワトロカイト”ムービー