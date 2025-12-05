板垣李光人、“李光人”は本名 名前の由来はドイツ語と告白【徹子の部屋】
俳優の板垣李光人（23）が、5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】自らの”本名”について語る板垣李光人
今年は日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞するなど目覚ましい活躍を見せている板垣。李光人（りひと）という名前は本名で両親が付けてくれたという。ドイツ語で「光」を意味するが、当の本人は未だにドイツには行ったことがないと明かす。
10歳から子役として活動し、中学生のときには大河ドラマ『花燃ゆ』に出演。北大路欣也と一対一で芝居をする場面があったが、すごいオーラで圧倒されたと話す。しかし、そのときにかけてくれた言葉が今も支えになっているそう。
子どもの頃から絵を描くのが大好きで、中学生のときには美術部の部長をしていた。去年は初の個展を開催し、俳優活動のみならず芸術のセンスにおいても如何なく才能を発揮。意外な素顔が明かされる。
