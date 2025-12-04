この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が断言！「インフレ時代の現金はゴミである」銀行預金をやめて財産を守る唯一の方法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「インフレ時代の現金はゴミになっていく！日本で富裕層になるなら〇〇の資産を持つことは必須です！」と題した動画で、現在のインフレは「富の再分配ゲーム」であると指摘し、現金や銀行預金に依存するリスクと、インフレ税から財産を守る具体的な方法について解説した。



動画冒頭で宮脇氏は、インフレは「勝者と敗者が生まれる」とし、そのルールを知らないまま真面目に銀行預金をしていると、資産は「インフレ税」という目に見えない形で合法的に奪われていくと警鐘を鳴らす。現在の日本のインフレは、景気が良いわけではないのに物価が上昇する「悪いインフレ（コスト・プッシュ・インフレ）」の性質が強いと分析。その上で、インフレ下で「負け組」となる3つのパターンを挙げた。1つ目は、物価上昇に昇給が追いつかない「サラリーマン」。2つ目は、もらえる額が法律で決まっている「年金暮らしの人」。そして3つ目が、資産の大半を現金や預金で保有している「真面目で貯金が好きな人」だという。宮脇氏は「異常にインフレしている世の中においては、ただ現金を持っているだけで毎年3%ぐらいの罰金を国に納めているようなもの」と、現金保有のリスクを強く訴えた。



一方で、インフレを味方につけて資産を増やす「勝ち組」も存在すると宮脇氏は語る。それは「借金をしている人」と「リアルアセット＝現物資産を持っている人」の2パターンだ。特に、固定低金利の住宅ローンなどは「インフレ期において最強の武器」だと断言。お金の価値が下がることで、借金の実質的な負担が年々軽くなっていく仕組みを解説した。また、不動産や金、価格決定力のある企業の株式といった現物資産はインフレに強く、資産価値が上昇していくと説明した。



宮脇氏は、こうした状況を踏まえ「インフレ時代に勝つか負けるのかを決めるのは、毎月の給料の大きさではない」と強調。重要なのは、どのような資産と負債を持っているかという「バランスシート」だとし、給料が多くなくても対策は可能だと述べた。