偏食家も唸った！叙々苑、ピエトロ…人気ドレッシング9種比較で見えた「意外な王者」とは？
食品レビュー系コンビ「ブチギレ氏原&サカモト」のYouTubeチャンネル「GGチャンネル」が、「肉より野菜が食べたくなる！人気ドレッシングをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、人気ドレッシング9種類を本音でレビューし、意外な王者を決定した。
動画では、スーパーで手に入る定番商品から、「叙々苑」やイタリアンレストラン「イルキャンティ」の特製ドレッシング、1本1,500円の高級品まで、幅広いラインナップで食べ比べを実施。偏食家である氏原は「炭水化物ばかりだと血糖値が上がってだるくなる」と語り、意外にもサラダを食べる習慣があることを明かした。
実食レビューでは、多くの人が一度は食べたことがあるであろう「キューピー 深煎りごまドレッシング」に対し、氏原は「思ったより美味い」としながらも、「もっとゴマの味がしてもいい」と偏食家らしい独特の評価を下す。一方で、レストランの味として有名な「イルキャンティ」のドレッシングには「くせぇ」と顔をしかめ、サカモトが「美味い！」と絶賛するのとは対照的な反応を見せた。
様々なドレッシングを試した結果、氏原が1位に選んだのは、なんと「リケン 青じそ」。その理由について氏は「うまいかも」「（口に入れた瞬間に）爽やか」とコメント。高級品や有名店の味を抑え、誰もが知る定番商品が偏食家の舌を唸らせるという、予想外の結果となった。この選択は、必ずしも価格やブランド力だけが美味しさの基準ではないことを示唆している。
