TWICEのMOMO（モモ）が、Instagramを更新。MIU MIU（ミュウミュウ）のバッグを手にした、クリスマスムード全開のショットを公開した。

【写真】TWICEモモ、クリスマスムード全開ショット【写真】①②リリイベでは大阪と千葉でヘアチェンジ ③～⑤TASAKI銀座本店を訪問

■TWICEモモがMIU MIUからのギフトボックスを開封

MIU MIUの日本アンバサダーを務めるモモ。最新投稿では大きなクリスマスツリーやトナカイなどクリスマスの華やかな装飾の前に、MIU MIUのブラックのSolitaire Bagを手にして登場した。

モモは深いVネックのグレーニットに、ボリューム感のあるファーのマフラーを巻いたコーディネート。最近ではボブヘアが定着しているモモだが、エクステを装着しているのか、写真では肩にかかるセミロングヘアを披露しており、新鮮なムードを放った。カメラに向かってにっこりと笑顔を見せ、5枚目ではMIU MIUからのギフトボックスを開封する様子も収められている。

SNSでは「素敵なバッグが似合う」「セミロングなももりんも天使」「クリスマスデート気分」「ももりん可愛すぎ」など様々な反響が起こっている。

TWICEは11月29日に大阪、30日に千葉でリリースイベントを開催。モモは大阪ではボブ、千葉ではセミロングヘアで登場していた。

■TWICEモモがTASAKI銀座本店を訪問

またモモが、ブランドパートナーを務めるTASAKI（タサキ）の銀座本店を訪れた様子も公開。モモはグレーのベアトップや白のホルターネックトップスで、輝くような美しさを放っている。