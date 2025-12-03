アジア株 まちまち、香港株は反落
東京時間17:46現在
香港ハンセン指数 25760.73（-334.32 -1.28%）
中国上海総合指数 3878.00（-19.71 -0.51%）
台湾加権指数 27793.04（+228.77 +0.83%）
韓国総合株価指数 4036.30（+41.37 +1.04%）
豪ＡＳＸ２００指数 8595.18（+15.48 +0.18%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84814.63（-323.64 -0.38%）
３日のアジア株式市場は、まちまち。前日の米株高などを受けて、一部の市場では買い優勢で推移した。台湾株は続伸。米国株の上昇を受けて、ハイテク株や素材株などを中心に上昇した。豪州株は小幅続伸。エネルギー、不動産が上昇、資本財、ヘルスケアが下落した。中国本土市場と香港市場は下落した。中国景気の先行き不透明感が重石となった。
上海総合指数は続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、が買われる一方で、銀行大手のバンク・オブ・チャイナ、保険大手の中国人寿保険、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、航空機メーカーの中航沈飛、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）が売られた。
香港ハンセン指数は反落。銀行大手の中国建設銀行、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）、インターネット・サービス会社の網易、不動産会社の恒基兆業地産（ヘンダーソン・ランド・ディベロップメント）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。
豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。エネルギー会社のＡＧＬエナジー、石炭会社のホワイトヘイブン・コール、不動産開発のセンターグループが買われる一方で、航空会社のカンタス航空、バイオテクノロジー会社のメソブラストが売られた。
香港ハンセン指数 25760.73（-334.32 -1.28%）
中国上海総合指数 3878.00（-19.71 -0.51%）
台湾加権指数 27793.04（+228.77 +0.83%）
韓国総合株価指数 4036.30（+41.37 +1.04%）
豪ＡＳＸ２００指数 8595.18（+15.48 +0.18%）
インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84814.63（-323.64 -0.38%）
３日のアジア株式市場は、まちまち。前日の米株高などを受けて、一部の市場では買い優勢で推移した。台湾株は続伸。米国株の上昇を受けて、ハイテク株や素材株などを中心に上昇した。豪州株は小幅続伸。エネルギー、不動産が上昇、資本財、ヘルスケアが下落した。中国本土市場と香港市場は下落した。中国景気の先行き不透明感が重石となった。
上海総合指数は続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、が買われる一方で、銀行大手のバンク・オブ・チャイナ、保険大手の中国人寿保険、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、航空機メーカーの中航沈飛、医療製品メーカーの無錫薬明康徳新薬開発（ウーシー・アップテック）が売られた。
香港ハンセン指数は反落。銀行大手の中国建設銀行、不動産開発会社の華潤置地（チャイナ・リソーシズランド）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）、インターネット・サービス会社の網易、不動産会社の恒基兆業地産（ヘンダーソン・ランド・ディベロップメント）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）が売られた。
豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。エネルギー会社のＡＧＬエナジー、石炭会社のホワイトヘイブン・コール、不動産開発のセンターグループが買われる一方で、航空会社のカンタス航空、バイオテクノロジー会社のメソブラストが売られた。