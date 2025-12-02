ÅÔÎè²Úà¥³¡¼¥Á¸òºÝÌäÂêá¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃå¤â¡Ä¡Ö¥È¥ê¥×¥ëÉÔÎÑ¡×½èÊ¬¸å¤ÎÈ¯³Ð¤ËJLPGA¤ÏÀäË¾´¶
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¡¦ÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬£±Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¸òºÝ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤Î¸òºÝ´Ø·¸¤È¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤Î²ò¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè·î£²£·ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤ÎÃç¤ÏÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¤Îà¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃåá¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òºÝ´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼ÉÔÎÑ¡×¤¬À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤Î¸Â³¦¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿Ä¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢»ä¤Î°ìÈÖÂç»ö¤ÊÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë´Ø·¸²ò¾Ã¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»ÆâÍÆ¤ò¤¢¤Ã¤µ¤êÇ§¤á¡¢£²¿Í¤¬ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿³Ê¹¥¡£»öÂÖ¼ý½¦¤òµÞ¤¤¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£ÅÔ¥×¥í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÂçÀÚ¤ÊÁª¼ê¤¬¸òºÝ¤ò¶¯¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Î¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÊ¸½ÕÊóÆ»¸å¡¢ÅÔ¤¬½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·çÀÊ¤äÃæ»ß¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼çºÅ¼Ô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¤È´ûº§ÃËÀ¤Î¸òºÝ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£³·î¤ËÆ±»ï¤Ç¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼ÉÔÎÑ¡×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¡¦·ª±ÊÎË»á¤¬¡¢Àîºê½Õ²Ö¡ÊÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡Ë¡¢°¤ÉôÌ¤Íª¡Ê¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡Ë¡¢¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ÈÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢£µ·î¤Ë¤Ï£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤«¤éÂÐ¾Ý¼Ô¤Î½èÊ¬¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤È¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÅÔ¤äÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¤Ï·ª±Ê»á¤é¤Î½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¡¢ÂÓÆ±¥¥ã¥Ç¥£¡¼ÊÂ¤Ó¤ËÊÀ¶¨²ñ¤ÎÍý»öµÚ¤Ó¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄê´üÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤µÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦½¤¤Î¼Â»ÜµÚ¤Ó¶¯²½¡×¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÜ¿Í¤Î¼«³ÐÍê¤ß¤À¤±¤Ë¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶¨²ñ¤¬¤â¤Ã¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¤¤¯¤é»ØÆ³¤Ê¤É¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤Ï¤è¤ê¹â¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç½÷»ÒÁª¼ê¤È¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ê¤É¤¬±½¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊóÆ»¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£à¥È¥ê¥×¥ëÉÔÎÑÊóÆ»á¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤Áª¼ê¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Î´À¹¤ò¸Ø¤ë¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¿êÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¸å¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈ¯³Ð¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¶¨²ñÂ¦¤ÏÂÇ¤Ä¼ê¤Ê¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£