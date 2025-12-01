ツエーゲン金沢 J2昇格プレーオフに進出決める 最終節“大一番”に勝利 PO初戦は3位FC大阪と
明治安田J3リーグのツエーゲン金沢は11月29日、ホームで最終節を迎え、J2昇格プレーオフへの進出を決めました。
6位までがJ2昇格プレーオフに進出できるJ3リーグは、ツエーゲンを含む3チームが勝ち点で並ぶ大混戦。
勝って自力でプレーオフをつかみ取りたいツエーゲンは29日、ホームに5位の鹿児島を迎えての大一番に挑みました。
「上のカテゴリーを目指してほしいです。僕たちはそれに精一杯後押しして、ついていくだけです。まずは、気持ちの伝わってくるような試合をしてほしい」
その気持ちを、ツエーゲンが開始早々に見せました。
10番パトリックが頭で合わせ先制。
1分後に鹿児島に得点を許し、同点に追いつかれますが、前半11分に再びパトリック。
ポストに当たったボールに冷静に反応、2対1としました。
さらに前半24分。
フリーキックからキーパーがはじいたボールを、嶋田が直接シュート。
3対1とリードで折り返します。
今シーズン最多の9872人が来場したスタジアムで勝利を飾りたいツエーゲンは、1点差に詰め寄られた後半20分。
加藤のゴールで鹿児島を突き放します。
ツエーゲン金沢、4対2と最終節を白星で終え、J2昇格プレーオフへの進出を決めました。
ツエーゲン金沢・畑尾 大翔 主将：
「残り2試合、きょう以上にプ レッシャーのかかる試合が待っています。必ずJ2昇格という切符をも って石川県に帰ってきたいと思 います」
2年ぶりのJ2昇格まで残り2試合。
まずは今月7日に、3位のFC大阪と戦います。