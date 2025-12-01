緊迫する日中関係の影響が思わぬところにまで広がっている。高市早苗首相（64）は11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党・岡田克也元外相（72）の台湾情勢をめぐる質疑に対して、「（中国が）戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる」と発言。

“台湾有事”に際して自衛隊が武力行使に踏み切る可能性を示唆したかたちだが、中国側は猛反発し、繰り返し撤回を要求。自国民に日本への渡航自粛を要請し、日本産水産物の輸入を事実上停止するなどしており、その圧力はエンタメ界にまで波及しているのだ。

《私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました。会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんへ向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました》

30日までに更新したインスタグラムのストーリーズで、香港メディアの記事画像を添えてこうつづったのは浜崎あゆみ（47）。29日に予定されていたアジアツアーの中国・上海公演が急きょ中止となり、無観客の会場でパフォーマンスを行ったことを報告した。

上海公演の中止が決定されたのは、直前のことだったという。公演前日の28日に浜崎はインスタグラムのストーリーズで、《私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました》と告白。

その上で《自分の知識がない部分へ口出しするつもりはありません》とし、本番を迎えられなかった日本と中国のスタッフ、そして公演を楽しみにしてくれていたファンに向けて謝罪の言葉をつづっていた。

さらに同じタイミングで、世間に衝撃を与えた出来事が。11月28日に上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」で、人気アニメ『ONE PIECE』の主題歌で知られる歌手・大槻マキ（52）が歌唱中にステージを強制中断させられたのだ。

「大槻さんが歌っている真っ最中に突然照明が落とされ、音響も切られてしまったのです。彼女のもとに2名のスタッフが駆け寄り、何かを伝えると大槻さんは驚いたような表情に。締め出されるようなかたちで、ステージから下ろされてしまいました。この一部始終を収めた動画は日本のXでも拡散され、エンタメ界のみならず広く物議を醸しました」（音楽関係者）

大槻の公式サイトでも《28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました。また、29日の出演につきましても、同様の事情により中止となっております》とアナウンスされたが、具体的な理由については明かされていない。

「浜崎さんの上海公演について、中国の主催企業は『不可抗力』と説明していますが、こちらも具体的な理由は明かされていません。また、29日に『バンダイナムコフェスティバル』に出演予定だった『ももいろクローバーZ』も、前日28日に出演中止を発表。公式サイトでは《やむを得ない諸事情》と説明されており、大槻さんと同じ理由でした。

バンダイのイベントは30日まで開催される予定でしたが、こうした事態を受けて29日にイベント自体の中止が発表されました。このほか、人気デュオ『ゆず』も12月に予定されていた香港、上海、台北の3公演が同様の理由で中止となり、映画『はたらく細胞』や『クレヨンしんちゃん』の最新作も公開延期になっています」（前出・音楽関係者）

いっぽうで、こうした打撃を批判する矛先は高市氏にも向けられていて……。Xでは一部のユーザーから、台湾情勢に踏み込んだ発言をした高市氏に責任を問う声も散見されている。

最近では11月22日に、ロックバンド「GEZAN」のマヒトゥ・ザ・ピーポー（36）がXで《マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？》などと苦言。大きく注目を集めたことから29日にXで当該発言を反省した上で、《中国で計画された予定がなくなった時、それらの実感は怒りにすりかわり、瞬間我を忘れた》と釈明していた。

だが、コンサート中止に関しては“中国側の責任”として、問題視する声も次のように多数上がっている。

《日本のアーティストの中国コンサートが中止になったら高市首相のせいになるの？ 前日や途中で中止させる党や政府のせいですよね》

《中国での公演中止多すぎない？ 政治の問題を民間のエンタメに持ち込むのは異常よなあ。これに関しては日本側の過失にはならんよ》

《イベント公演中止になったのってどうみても文句言うなら中国側にじゃね？》

中国外務省の毛寧報道官は25日の会見で、中国で日本アーティストの公演中止などが相次いでいる状況について「原因は高市総理大臣の発言にある」と主張していたが――。前出の音楽関係者はこう指摘する。

「高市氏の国会答弁が中国政府を刺激してしまったのは事実ですが、コンサート中止や映画の公開延期などの判断を下しているのは中国側です。日本政府が公演中止や公開延期を要請した事実はなく、このような事態に見舞われて割を食ってしまったのは、現地のイベント主催者やファンたちではないでしょうか。

ただ、中国政府が高市氏の発言に対する措置として日本のコンテンツを排除するように指示を出しているのか、もしくは中国当局の意向を汲んだ現地主催者側の判断によるものかは明らかにはなっていません。

とはいえ、コンサート前日に中止要請をしたり、ステージを強制中断させたりするような強引な手法には、現地ファンも疑問を抱いているといいます。大槻さんが強制的にステージから下ろされたことに、中国のSNSでも“歌手に失礼”“あまりにも乱暴”といった怒りの声が上がっているといいます。また、浜崎さんのファンの間では、無観客でパフォーマンスをした彼女を支持する声も広がっています。

中国で日本のコンテンツを排除する動きがさらに加速すれば、結果的に自国民を苦しめることにつながってしまうのではないでしょうか」