鰻の成瀬、苦情殺到記事の“書かれなかった”内情とは
株式会社アクアの取締役である松原氏が、YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」で「【緊急】「鰻の成瀬」苦情殺到の記事について/山本さん大丈夫！？」を公開。急成長フランチャイズ「鰻の成瀬」に対する批判記事について、その内情を明かし、独自の視点から反論した。
動画で松原氏は、「鰻の成瀬」の赤字店オーナーからの苦情が殺到しているというネット記事に言及。自身も以前は「本部が何もしてない」と考えており、同社の代表である山本氏に直接「社員雇えよ」と進言した過去を振り返った。しかし、その際に山本氏からは「こんなに継続するのが難しいなんて思わなかった」と苦しい胸の内を明かされ、すでにフランチャイズオーナーを支援するためのスタッフを「30人雇っている」という事実を知らされたという。
この事実を知り、松原氏は同社の体制強化に「これからの鰻の成瀬は楽しみだ」と感じていた矢先に、くだんの記事が出たと語る。松原氏はこの記事の内容を、すでに過去のものとなった情報に基づく「ただの嫌がらせ」と断じ、「出る杭は打たれんだな」と急成長企業が直面する厳しい現実について持論を展開した。
最後に松原氏は、「こんな記事に負けないで、鰻の成瀬頑張れよ」と力強くエールを送る。アーリーステージのフランチャイズには本部体制が整っていないリスクはつきものだとしつつも、それを乗り越えようと奮闘する企業を応援したいという姿勢を示し、動画を締めくくった。
