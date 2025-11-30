エールディヴィジ 25/26の第14節 PSVとフォレンダムの試合が、11月30日20:15にフィリップス・スタディオンにて行われた。

PSVはイスマエル・サイバリ（MF）、リカード・ペピ（FW）、エスミール・バジャラクタレビッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはアンソニー・デスコット（FW）、ヘンク・フェールマン（FW）、アーロン・マイエルス（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。PSVのヨエイ・フェールマン（MF）がゴールを決めてPSVが先制。

さらに24分PSVが追加点。リカード・ペピ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

PSVは後半の頭から選手交代。ヤレク・ガシオロウスキ（DF）からアルマンド・オビスポ（DF）に交代した。

54分PSVが追加点。フース・ティル（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが3-0で勝利した。

2025-11-30 22:10:26 更新