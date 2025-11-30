【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】義母に謝罪「好きなウェアで走って！」＜第17話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第17話 ごめんなさい
【編集部コメント】
お義母さんに「あまり派手な格好はやめた方がいい」なんて口を出してしまったことを、クミさんはあらためて謝りました。個性的な格好も派手なウェアも、お義母さん自身の個性だし誰に迷惑をかけているわけでもありません。クミさんは本人の意志を尊重しようと決めたのですね。お義母さんも冗談まじりにそんなクミさんの気持ちを受け取ってくれました。以前より2人の絆が深まったように見えますよ？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
お義母さんに「あまり派手な格好はやめた方がいい」なんて口を出してしまったことを、クミさんはあらためて謝りました。個性的な格好も派手なウェアも、お義母さん自身の個性だし誰に迷惑をかけているわけでもありません。クミさんは本人の意志を尊重しようと決めたのですね。お義母さんも冗談まじりにそんなクミさんの気持ちを受け取ってくれました。以前より2人の絆が深まったように見えますよ？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子