カタールGP

自動車レースF1の今季第23戦カタールGPは現地29日にスプリント決勝が行われ、角田裕毅（レッドブル）は5番手でフィニッシュ。自己最高の順位で入賞を果たした。スタート直後には同僚のマックス・フェルスタッペンを“アシスト”する完璧な走りを披露し、ファンからは「完璧すぎる仕事ぶり！」と歓喜の声が上がっている。

前日のスプリント予選では、5番手の快走を披露した角田。勢いそのままに、決勝でも好スタートを切ると、前を走るフェルナンド・アロンソ（アストンマーチン）をいきなりオーバーテイク。さらに、巧みなライン取りでフェルスタッペンに順位を譲る“アシスト”までしてみせた。

逆転でのドライバーズチャンピオンを目指すフェルスタッペンを援護する好走にはネット上の日本人ファンも感激。「何度でも見たいスタート」「完璧すぎる仕事ぶり！」「マージでナイスサポートだった」「角田くん、流石すぎる」「一周もしないうちに完璧に仕事をこなした……」と歓喜の声が上がった。

その後に行われた予選では残念ながら1回目（Q1）で敗退。カタールGPの決勝は、日本時間12月1日午前1時から行われる。



（THE ANSWER編集部）