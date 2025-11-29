日本だと約450円のハンバーガーがスイスだと1200円以上…マクドナルドのビックマック指数が示す子どもにも理解できる「世界経済」と「通貨の概念」

子どもにお金の関する教育をするのはなかなか大変だ。大人でも難しい物価や経済観念、社会の仕組みについて子どもにわかりやすく教えるにはどうしたらいいだろうか。実は身近なあの“食べ物”の値段が参考になるというのだが……。

経営者で投資家、そして二児の母でもある池澤摩耶氏の書籍『元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』より一部を抜粋・再構成し、新しい“家庭内マネーリテラシー”をお届けする。

「ビッグマック」を通して見える世界のお金の立ち位置

じゅう～っと焼けるパティの音、ふわっと香るごまバンズ。どこに行っても同じ安心感。世界約120の国と地域に、4万店以上を展開するマクドナルド。その看板メニュー「ビッグマック」は、半世紀以上にわたって、世界中で愛され続けているロングセラーです。



今、日本でビッグマックを買うと約450円。でもスイスでは、同じビッグマックがなんと1200円以上もします。



「えっ、同じハンバーガーなのに？ どうして？」



その疑問が子どもから出たら、もう“経済的な視点”を持ち始めている証拠。



同じ商品、つまり、ビッグマックが国ごとにいくらで売られているか。それを比べることで、各国のお金の価値や物価の違いが見えてくる。これが「ビッグマック指数」と呼ばれる、ちょっとユニークな経済のものさしです。イギリスの経済誌『エコノミスト』が1986年に考案し、今でも毎年発表されています。

アメリカのビッグマックの価格を基準に、他の国の価格がそれより高ければ「その国の通貨は割高（購買力が強め）」、安ければ「割安（購買力が弱め）」と見る考え方です。これは「為替レートだけでなく、物価水準の違いも反映されている」点がポイント。



たったひとつのハンバーガーを通して、通貨、物価の国際比較ができる。なんだか難しそうに見える経済の世界が、急にぐっと近づいてくるでしょう。



「次の旅行で、ビッグマックが何円か見てみようよ」



きっとそんな親子の会話から、世界のお金への好奇心は始まります。



ちなみに、この「ビッグマック指数」で基準となる、マクドナルド発祥の地・アメリカのビッグマックの価格は、2024年当時で1個あたり約5.79ドル。日本円にしておよそ894円（※当時の為替レート）でした。



でも、同じ年にフランスに行ったとき、パリのシャルル・ド・ゴール空港でマクドナルドに入ってビッグマックを注文したら、なんと7ユーロ超え！ 日本円で1100円以上（※当時の為替レート）です。あれ、日本で食べたときは450円くらいだったのに？ と、思わず親子で顔を見合わせました。



同じ商品でどうしてこんなに値段が違うの？ その理由は、まさに「通貨の力」にあります。アメリカのビッグマック価格を基準に、それよりビッグマックが高ければ「その国のお金は強すぎ（＝過大評価）」、安ければ「弱すぎ（＝過小評価）」と見なされます。理想は、世界中どこで買っても同じ価格になることですが、実際は各国の通貨の価値にばらつきがあるため、そうはならないのです。



たとえば、2025年1月の為替レートは1ドル＝約154円。でも、ビッグマックが日本とアメリカで同じ価値になるためには、1ドル＝約83円であるべき、という試算があります。この差はかなり大きいですよね。



つまり、今の日本円は「世界の中でだいぶ弱くなっている」ということ。



おそらく、そんな話を教科書で見てもピンとこないけれど、旅先のマクドナルドで実際にお財布を開いたら、「え、これって高くない？」「円ってこんなに弱かったの!?」と、実感を持って学ぶことができます。



そう考えると、ビッグマックはただのハンバーガーじゃなくて、世界経済の“味見”ができる、おいしい教科書なのかもしれません。

円の価値が低い日本＝海外旅行や不動産が高騰する

「お金の力（＝通貨の価値）」が弱くなると、私たちの生活にも大きな影響があります。



たとえば、海外のモノやサービスがすごく高く感じられたり、海外旅行では前よりずっと多くのお金が必要になったりします。



1990年代半ば、日本では1ドル＝約80円という「超円高」の時代がありました。円の価値がとても高かったので、海外旅行が大人気に。パリやハワイで、日本人観光客がブランド品や時計を「爆買い」していた光景を覚えている方もいるかもしれません。

でも、今はまったく逆の現象が起きています。



最近では、円の価値がとても低くなっている「円安」の状態。だからこそ、今度は世界中から観光客が日本にやってきて、「日本のほうがずっと安い！」と、ブランド品や家電を大量に買って帰るようになったのです。



円の価値が下がると、日本の物価やサービスは、世界の人たちにとって「割安」になります。つまり、日本全体が「セール会場」みたいな状態になるわけです。さらに最近では、円安を利用して、海外の投資家たちが日本の土地やビルを買いはじめています。とくに東京や大阪の都心では、そうした海外マネーの流入で不動産価格や家賃が急激に上がっています。



このように、「お金の力」が弱まると、海外の人たちから“安く買いたたかれる”ことが起きるようになります。旅行·モノ·不動産……。実は、円の価値が下がるだけで、私たちの身近な暮らしがこれほど大きく揺さぶられているのです。

通貨が導く旅の選択肢。円の価値で世界の景色も変わる

はじめての留学先イギリスでポンドの高さに驚いた私は、カナダへ留学先を変更しました。すると、それだけで暮らしにグッとゆとりが生まれたんです。



寮費、食費、交通費、すべてが目に見えて軽くなったのは、為替レートの違い。当時のイギリスポンドは1ポンド＝約185円、カナダドルは1ドル＝約78円。同じ100万円を両替しても、ポンドだと約5400ポンド、カナダドルなら約1万2800ドル。手元に残るお金の量が、まるで別世界でした。



その違いに最初に気づかせてくれたのは、母です。



「いい勉強になったわね！」と、さらりと笑った母の言葉が今も印象に残っています。母は、1960年代に国立大学から学生調査隊としてミクロネシアに渡り、その後も通訳や国際業務の現場で世界中を飛び回ってきた元祖バリキャリ。海を越えて生きてきた母だからこそ、通貨や物価の感覚を“肌”で知っていて、きっとそれを私にも伝えたかったのでしょう。



そして今、私自身が母になり、同じように子どもに世界の見方を伝えたいと思っています。



私と娘のこの夏の旅先は、円安の日本を飛び出して、物価も比較的おだやかな、アドリア海の風を感じるクロアチア。旅の計画も、今どきらしくAIをフル活用しました。親子で一緒に学びながら旅をつくる、今の時代ならではの夏休みです。

通貨の強さ、物価の違い、国ごとの経済状況。



そうした背景を知っているかどうかで、旅の選択肢も人生の動き方も大きく変わってきます。「知っている」は、立派な武器になる。



その武器を持って、子どもと一緒にかけがえのない“リアルな経済の授業”に出かけてみませんか？

元外資系投資銀行トレーダーママが伝授 子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育

池澤麻耶

2025/9/25

1,870円（税込）

160ページ

ISBN： 978-4334107628

電子マネーですべての決済が完結する世に生まれ、

生きていかなければならないのが「α世代」（2010年以降生まれ）。

そんな世で「お金」というものをどう説明し、取り扱わせるか。

親自身のマネーリテラシーや投資への知識が問われる重大な局面に差し掛かっていることは間違いない。

元外資系投資銀行トレーダーの池澤摩耶さんが自分の子どもに実践しているマネー教育メソッドを公開。



【目次】

はじめに

STAGE1 「節約が大切」「現金が安全」「お金の話はタブー」って、本気？ 親の金銭感覚をまずはアップデート



STAGE2 小学生からスマホ、おこづかいはPaypay、お年玉は海外通貨、相棒はAI。現代のリアルを直視して！ 始めない理由なんてない



STAGE3 「トレカ」好きの子は“株式トレーダー”の素質あり！バトルやショップで“マーケット感覚”を研ぎ澄ます



STAGE4 「なんでホテルのコーラは１２００円でマックのコーラは１４０円？」の疑問から「割高」「割安」「価値」の意味を知る



STAGE5 スイス１２００円、アメリカ９１０円、日本４５０円。「ビッグマック」で日本経済の弱さを理解する



STAGE6 ガリガリくんだって値上がりする「インフレ」。日本の「現金」に偏ったポートフォリオじゃ資産家は夢のまた夢



STAGE7 迷ってるヒマはない！15歳になったら「未成年証券口座」と「デビッドカード」を子ども自身の名義で作る



STAGE8 女子がママと沼る「推し活」は最高。K-POPこそ投資スピリットを学ぶビッグチャンス



STAGE9 流行の兆しは子どものほうが敏感。Apple、NIKE、テスラ…さらなる次世代を探して株価とニュースを追う



STAGE10 子どもが何年か越しに貯めた10万円。“おこづかい投資家”デビューするなら“単推し”“箱推し”の2択から



STAGE11 夢は「お金持ち」。それって、全然アリ。“資産を持つ”という選択肢には失敗だってかすり傷



STAGE12 結局投資はギャンブル？ いいえ、投資はみんなで夢を広げて未来に希望を託すこと