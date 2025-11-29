どれを買うべき？Fire TV Stick 4K「Select・Plus・Max」3モデル徹底比較
Fire TV Stickシリーズは4K対応のモデルが増え、どれを選べばいいか迷っている人も多いのではないでしょうか。今回は代表的な4K対応の3モデルを比較。自分にあった一台を探してみてくださいね。
Fire TV Stick 4Kの3モデルの違いをざっくり把握
Select・Plus・Maxの3モデルとも、4K Ultra HD出力とAlexa音声リモコン対応ですが中身が違います。「4K Select」はメモリ1GB・ストレージ8GB・Wi-Fi 5でエントリー寄り。
「4K Plus」はメモリ2GB・Wi-Fi 6で操作がサクサク、Dolby VisionとDolby Atmos対応。「4K Max」はメモリ2GB・ストレージ16GB・Wi-Fi 6Eでアプリ多めや高速環境に強く、Ambient Experienceも追加されています。
「安く4Kデビューしたい」ならFire TV Stick 4K Select
セールで最安級の新モデルで、HDR10+対応の4Kを楽しめますが、Dolby Atmos非対応で音質は控えめ。普段使いの動画視聴なら十分速く、フルHDからのステップアップには最適です。
【New】Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 3,980円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「バランス重視でストレスフリー」ならFire TV Stick 4K Plus
価格と性能のスイートスポットで、メモリ増によりアプリ切り替えが快適に。Dolby Visionで鮮やかな映像、Wi-Fi 6で安定した配信を実現しています。家族共有や日常ストリーミングにぴったりで、迷ったらこれ一択。
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「最高速と拡張性を求める」ならFire TV Stick 4K Max
ストレージ倍増でアプリをたくさん入れられ、Wi-Fi 6Eで混雑時も安定。処理速度微差ながらゲーム配信向きで長く使える上位機です。ヘビーユーザーや将来への投資に。
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円 → 7,980円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
購入前にチェックしたいテレビとの相性
Fire TV Stickを選ぶ際は、手持ちの4KテレビとWi-Fi環境が鍵です。Wi-Fi 5ルーターなら「4K Select」や「4K Plus」で十分ですが、Wi-Fi 6/6E環境なら「4K Max」の恩恵大。
Alexa音声操作は全モデル共通で、Prime VideoやNetflixがサクッと起動できます。
Amazonブラックフライデーで最大50%OFFに割引中
12月1日（月）までは、Amazon ブラックフライデーが開催されています。「4K Select」が最安で4,000円を切って3,980円（50%オフ）に。「4K Plus」 は5,980円（40%オフ）、「4K Max」は7,980円（39%オフ）と大幅プライスダウン中。家族のクリスマスギフトにも喜ばれます。
自分や家族に最適な一台を選んで、お得に購入してくださいね。
