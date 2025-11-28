推しの卒業やライブ参戦服など…♡ Ray読者の【推し活事情】を大調査！

推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるみんなのリアルな推し活事情をリサーチ！今回は、イマドキガールの「推し活の楽しみ方」を4つご紹介します。遠征の楽しみ方やライブ参戦服など、これを読めばもっと推し活が楽しくなる♡

ぷりかわ乙女の推し活A to Z わたしと推しの幸せな世界線♡ 推しにときめいた瞬間や、推し友との楽しい時間など、思わず語りたくなるみんなのリアルな推し活事情をリサーチ！ Ray♥Influencerによる推し活あるあるシーンの再現や、Ray読者のリアルな推し活の思い出写真とともに、イマドキガールの推し活の楽しみ方をお届けします。 協力してくれたのは...... 阿部美鈴さん（Ray♥Influencer） 芹沢清花さん（Ray♥Influencer） 町さくらさん（Ray♥Influencer） 中林奈々さん（Ray♥Influencer）

Check! 【E】推しが日本各地へ連れて行ってくれる Ensei〈遠征〉 地元ではライブが開催されない。1回でも多く参加したい。だから、推しに会うため新幹線や飛行機でどこまでも！ 推しのためなら、長い移動時間さえ愛おしく感じるもの。ゆかりの地を訪れる聖地巡礼も、推しと思い出を共有しているみたいで幸せな気持ちに♡ 推し活コメント 「社会人になって時間とお金の余裕ができ、地方ライブ参戦ついでに観光も楽しんでます。知らなかった日本の魅力に気づかせてくれるわたしの推し、最高すぎ！」Aさん（会社員・23才） 「作品の舞台になった街への聖地巡礼は、本来なら交わらないはずの二次元の推しとわたしの世界線が、その土地の景色や空気を通して交差する感覚になれて尊い！」Wさん（大学1年） Instagram：@ae_green.m Instagram：@fumachan_luv37 Instagram：@nnh__428

Check! 【F】ライブ参戦は、推しのメンカラをまとうのが正装です！ Fashion〈服装〉 大好き♡ の気持ちを最大限に伝えるには、服装も重要なツールのひとつ。グループアイドルのライブ参戦時は、自担のメンカラで“あなたのファンはココにいるよ”アピール。 個別に話せる握手会などでは、推し好みの服をまとって褒められ待ちしちゃうなんてコも。 推し活コメント 「わたしの推しの女性アイドルは私服も超可愛い！そんな推しのSNSを見て買ったおそろいの服や、似たテイストでメンカラコーデをして、イベントに参戦してます」Cさん（大学3年） 「ライブ会場で隣の席のコがメンカラコーデじゃなくても、きれいめお姉さん系、妹可愛い系かで誰担か当てられるくらい推しによって服装の系統が分かれます」Mさん（大学4年） メンカラコーデのおかげで派手色の着こなしも得意に！

Check! 【G】卒業を経験するたび実感する「推しは推せるときに推せ」 Graduation〈卒業〉 グループからの卒業は、ステップアップのため。そうわかっていても、涙は出てくる……。 アイドル、VTuber、アーティストなどジャンルを問わず、キャリアのなかで活動の仕方を変えることが一般的になりつつある今、自分が推したいと思うときに推し活を満喫しよ！ 推し活コメント 「アイドルグループ卒業後に芸能界引退じゃなく、女優としての道を選んでくれた推し。今までと同じ推し方はできなくても、その姿を拝み続けられるだけで幸せです」Rさん（会社員・26才） 「卒業や脱退が急に発表されることもある地下アイドルの界隈。推してる2つのグループから、1ヵ月の間にひとりずつ卒業者が出たときは大学休んで寝込みたくなりました（泣）」Yさん（大学1年） 卒コンでは涙をこらえて推しへの感謝を最大限に伝えたい！

Check! 【H】推し活のはじまりは、いつだってひと目ボレ Hitomebore〈ひと目ボレ〉 テレビやライブ、雑誌など、推しとの出会いの場はさまざまだけど、ハマったきっかけを聞いてみると、ほぼみんなひと目ボレや瞬間沼落ち♡ その一瞬の熱が冷めず、好きが増し続けている様子。それぐらい推しの魅力は強烈だってこと！ 推し活コメント 「友だちに連れられて行った合同コンサート。かなりの数のアイドルがいるなか、なぜか推しだけが異常に輝いて目が離せなくなりました！」Hさん（会社員・24才） 「テレビで音楽番組を見ていたところ、あまりの可愛さにキュン♡ そこからSNSで情報を集めてさらに好きになり、ファンクラブ入会までは一瞬でした（笑）」Hさん（大学4年） 「もともと曲だけ聴いてたライト層。気になり始めて数年経った頃、友人に誘われ初めてライブに参戦したら歌う姿がカッコよすぎて一気に沼りました」Sさん（会社員・26才） 撮影／三つ葉ちひろ

