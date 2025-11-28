Æ¯¤¯Â¦¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É...ºÇÄãÄÂ¶â1121±ß¤Ç´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¡Ö¸Û¤¦Â¦¡×¤Î¸½¼Â¡¡Íø±×¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÅÝ»ºÂ³½Ð¤ÎÀ½Â¤¶È¡¢¿Í¼ê¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤ËÉé¤±Â³¤±¤ë°û¿©Å¹
10·î¤«¤éºÇÄãÄÂ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£°ú¤¾å¤²Éý¤ÏÌó6.3¡ó¤È²áµîºÇÂç¤Ç¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÂçº®Íð¤¬¡ª?¡¡¸½¾ì¤òÄÉ¤¦¤È¡¢"´±Å¡¼çÆ³¤ÎÄÂ¾å¤²"¤ÎÌäÂêÅÀ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¡ÊÅö»þ¡Ë
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¸½¾ìÉÔºß¤Î´±Å¡¼çÆ³ÄÂ¾å¤²¡Û
2025Ç¯10·î¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬²þÄê¤µ¤ì¤¿¡£Á°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤Ï66±ß¤È²áµîºÇÂçÉý¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»þµë1000±ß¤òÆÍÇË¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï1121±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë00Ç¯ÅÙ¤Ï659±ß¡¢10Ç¯ÅÙ¤Ï730±ß¡¢20Ç¯ÅÙ¤Ï902±ß¤È¡¢°ú¤¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÇ¯¡¹²ÃÂ®¤·¡¢Ä¾¶á5Ç¯¤À¤±¤Ç¤â2³ä°Ê¾å¾å¾º¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö20Ç¯ÂåÃæ¤ËÁ´¹ñÊ¿¶Ñ1500±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¡£½©ÅÄÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Î±±ÌÚÃÒ¾¼¡Ê¤¦¤¹¤¿¡¦¤È¤â¤¢¤¡Ë²ñÄ¹¡Ê½©ÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¤Þ¤º¡¢¹ñ¤ÎÃæ±û¿³µÄ²ñ¤ÇÌÜ°Â³Û¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏÊý¿³µÄ²ñ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê³Û¤òÅú¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¿³µÄ²ñ¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¡¦Ï«Æ¯¼Ô¡¦¸ø±×ÂåÉ½¤Î3¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ¸·×Èñ¡¢ÄÂ¶â¿å½à¡¢»ö¶È¼Ô¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
¡Ö´ßÅÄÊ¸ÍºÀ¯¸¢¤Ç"ºÇÄãÄÂ¶â1500±ß"¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Ãæ±û¿³µÄ²ñ¤¬¼¨¤¹ÌÜ°Â³Û¤¬µÞÂ®¤Ë¾å¾º¤·¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËèÇ¯¡¢¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ëÌÜ°Â³Û¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢´±Å¡¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÃÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«ÌÜ°Â³Û°Ê¾å¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¡Ù¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢¥Ï¥Ã¥Ñ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
ºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç»Ø¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¸å¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÃÏÊý¿³µÄ²ñ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê³Û¤ò·è¤á¤ë¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÃÎ»ö¤òÄ¾ÀÜË¬¤Í¡¢ÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤ëºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿
Á°Ç¯ÅÙ¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Øº£²ó¤ÏºÇ²¼°ÌÃ¦½Ð¤ò¡Ù¤È¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¸©´´Éô¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿³µÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î°Ñ°÷¤«¤é¡Ø¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸·¤·¤¤¡Ù¡Ø¸½¾ì¤Ï¸Â³¦¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼þ°Ï¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢ÌÜ°Â³Û¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢"´±Å¡¼çÆ³"¤Ç²áµîºÇÂçÉý¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÆ§¤óÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è......¡×
¤½¤¦Ï³¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼6Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼ÒÄ¹¤À¡£¾ÞÌ£´ü¸Â´Ö¶á¤Î¿©ÉÊ¤ä¥ï¥±¤¢¤êÉÊ¤òÂçÎÌ¤Ë»ÅÆþ¤ì¡¢¥³¥á5Ô2780±ß¡¢¾ßÌý1L98±ß¤È¤¤¤¦³Ê°Â²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯10·î¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î²þÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þµë¤ò63±ß¾ºµë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ëÌó100¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµë¤âÆ±¿å½à¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö½¾¶È°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê·î100»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ç6300±ß¡¢100¿Í¤Ç·î63Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï756Ëü±ß¤Î¿Í·ïÈñÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÇöÍøÂ¿Çä¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡ÖÍø±×Î¨¤ò0.1¡ó¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤â»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë¾¦Çä¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀÖ»úÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ó¤¬¹Ê¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¿Í·ïÈñÊ¬¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤äÉÊ½Ð¤·¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¿ºî¶È¤ò2¿Í¤Ç¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯10·î¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢·Ð±Ä¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Øº£²ó¤ÎºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¶ìÆù¤Îºö¤È¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢Çö¤¯¹¤¯ÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï9¤Ï¡Ø¶ì¤·¤à¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ëÉÔµÈ¤Ê¿ô»ú¤È¤µ¤ì¡¢ÃÍ¤Å¤±¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Åö¼Ò¤Ç¤â199±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯198±ß¡¢299±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯298±ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´2Ëü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²Á³Ê¤ò1±ß°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¿´¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡Ú¡Ö°û¿©¥Ð¥¤¥È¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¡×¡Û
¡Ô¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉÔÂ¤Ë¤è¤êÎ×»þµÙ¶È¡Õ¡Ô¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥Á±Ä¶È¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤ë°û¿©Å¹¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤â¡¢¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Öµá¿Í¹¹ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢Âç³ØÀ¸¤â¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤â±þÊç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£10·î¤«¤é»þµë¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å¤²Éý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÇÄãÄÂ¶âÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶áÎÙ¤ÎÅ¹¤äÅÔÆâ¤Ç¤Ï1300±ß°Ê¾å¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Á¤é¤ËÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È»Ô¾ì¤Ï´°Á´¤ÊÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë·¹¤¡¢°û¿©Å¹¤ÎÇº¤ß¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦20Âå¤Î½÷À¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦»þµë1200±ß°Ê²¼¤¸¤ãÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï»þµë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¾ò·ï¤Î¤¤¤¤¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
1Ç¯Æ¯¤¤¤¿¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖÆ¯¤¯°û¿©¤Ï¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âºÇÄãÄÂ¶â¤Î¿¦¾ì¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡×
ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬°ú¤¾å¤²¤ò¤¦¤¿¤¦¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¶Ð¤á¤ëÃæ·øµï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹Ä¹¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï2Ç¯Á°¡¢»þµë1115±ß¤Çµá¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É±þÊç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅìµþ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â1113±ß¤È¤Û¤ÜÆ±³Û¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤½¤³¤ÇÅ¹Ä¹¤ÏËÜÉô¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë1200±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î»þµëÁê¾ì1150±ß¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Î±þÊç¤Ï°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÜÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤ò¾å¤²¤í¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤í¡×¤È¾ò·ï¤¬¤Ä¤¡¢Å¹Ä¹¤Ï¶ÐÌ³Ãæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÅ°Äì¡£½¾¶È°÷¤âÅö½é¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¡¢Å¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÄù¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤Ï1163±ß¤Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯10·î¤Ë¤Ï1226±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢½¾Íè¤Î»þµë1200±ß¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡£Å¹¤Ï»þµë¤òºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»þµë¤¬ºÇÄãÄÂ¶â¤ËÌá¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³Ãæ¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯»ØÆ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹......¡×
ºÆÅÙ¡¢ËÜÉô¤Ë»þµë¥¢¥Ã¥×¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤âÍø±×¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÚÀ¥¸ÍºÝ¤Î²ð¸î¶È³¦¡Û
°ìÊý¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤¬ÇÑ¶È¥é¥Ã¥·¥å¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤ÊÀ¥¸ÍºÝ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ð¸î¶È³¦¤À¡£
²ð¸î»ö¶È¼Ô¤Î¼ýÆþ¸»¤È¤Ê¤ë¡Ö²ð¸îÊó½·¡×¤Ï¡¢¹ñ¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê¤á¡¢3Ç¯¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¿Íºà³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÊó½·¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤À¤±¤Ï¡ÖÍø±×Î¨¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ºë¶Ì¸©¹ãÁã¡Ê¤³¤¦¤Î¤¹¡Ë»Ô¤ÎË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¼Ô¡¦Éï¤Ç¤·»Ò¤Î²ÃÆ£±Ñ¼ù¼ÒÄ¹¤ÏÊ°¤ë¡£
¡Ö¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¾¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍø±×Î¨¤ÏÌó5¡ó¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¤Ï7¡óÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤Îº¹¤òÍýÍ³¤ËÊó½·¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¤ÎË¬Ìä²ð¸î¤Î¶èÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ê¥µ¹â½»¡Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä²ð¸î°÷¤¬Æ±¤¸·úÊªÆâ¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥µ¹â½»¤È¡¢¼Ö¤Ç20¡Á30Ê¬¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ°è¤Î¤ªÂð¤ò½ä²ó¤¹¤ëË¬Ìä²ð¸î¤òÆ±Îó¤Ë°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ÂÂÖ¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ð¸îÊó½·¤Ï¸¶Â§3Ç¯¤Ë1²ó¤·¤«²þÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï²þÄê¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½è¶ø²þÁ±Êä½õ¶â¤òÁ¼ÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
¤À¤¬¡¢Êó½·¥«¥Ã¥È¤Î¤·¤ï´ó¤»¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¸½¾ì¤ò½±¤Ã¤¿¡£Íø±×¤Ï°µÇ÷¤µ¤ì¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¡¦µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¿ô¤Ï529·ï¤ËÃ£¤·¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¤ÎºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖË¬Ìä²ð¸î¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤ÍøÍÑ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²ÃÆ£»á¤Ï¸À¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¸Â³¦¤Î¾å¤Ë¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£Éï¤Ç¤·»Ò¤Ç¤Ï50¿Í¤Û¤É¤Î¿¦°÷¤Î¤¦¤ÁÌó20¿Í¤¬ºÇÄãÄÂ¶â°Ê²¼¤Ç¡¢¾ºµë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¬Ìä²ð¸î¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ËÀê¤á¤ë¿Í·ïÈñ¤Î³ä¹ç¤¬60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ð±Ä¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹²ÃÆ£»á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢ÇÑ¶È¤ä»ö¶È½Ì¾®¤ò·è¤á¤¿»ö¶È¼Ô¤«¤é¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£
¡Öº£¸å¡¢²ð¸îÊó½·¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î²þÄê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1Ç¯È¾¤ÏÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤òÃ´¤¦Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Îº¢¤è¤ê¤â¸·¤·¤¤¡Û
²ð¸î¶È³¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¶â·¿¶È³¦¤âÇÑ¶È¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçºåÉÜÆâ¤ÎÃæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñÄ¹¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö30Ç¯Á°¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç1Ëü2000¼Ò¤¢¤Ã¤¿»ö¶È½ê¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï4300¼Ò¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ËÀ½ÉÊ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼õÃí¤¬·ã¸º¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²óÉü¤·»Ï¤á¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥¥·¥³¤äÃæ¹ñ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤ò¸«Ä¾¤µ¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß¿·¼Ö³«È¯¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹²ñÄ¹¤Î²ñ¼Ò¤â¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¶â·¿¤ò¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î°Ê¹ß¤Î¼õÃí¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯¤Î4³ä¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤â¤¦ºâÌ³¾õ¶·¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ã¤«¡£¡Ø¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Îº¢¤è¤ê¸·¤·¤¤¡Ù¤È¡¢Æ±¶È¼Ô¤ÎÃ¯¤â¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡×¡¡
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£ÂçºåÉÜÆâ¤Ç¤ÏÁ°Ç¯¤«¤é63±ß¾å¤¬¤ê¡¢1177±ß¤Ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢½éÇ¤µë¤ÈÃæ·ø¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿º¹¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¿Í¼êÉÔÂ¤ÇÎ¥¿¦¤¬Áê¼¡¤°¶È³¦¤Ç¤¹¡£ÂÔ¶ø¤ËÉÔËþ¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÂ¾¼Ò¤ØÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¿Í·ïÈñÁý¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤âÆ±¤¸¡£
¡Ö»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ÀÃÍ¾å¤²¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¡£¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¡Ø¤Ï¤¡¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Ã¤Á¤ÎÄÂ¾å¤²Ê¬¤ò¤¦¤Á¤¬Ê§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÆÍ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÍø±×¤òºï¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌò°÷Êó½·¤âÍÞÀ©¤·¤Æ¤Ç¤â¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤ò¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÆâÉôÎ±ÊÝ¤ò¿©¤¤ÄÙ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ»»ñ¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¡¢´ØÀ¾·÷¤Ç½½»Ø¤ËÆþ¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¤Î¶â·¿¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÅÝ»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤â¡¢È¯Ãí¸µ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¿Í·ïÈñÁý¤ËÈ¼¤¦²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾¦´·½¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ç¡¢Ãæ¾®ÎíºÙ¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¶ì¤·¤à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â´ûÄêÏ©Àþ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö20Ç¯ÂåÃæ¤Ë»þµë1500±ß¡×¤È¤¤¤¦À¯ÉÜÌÜÉ¸¤òµÕ»»¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯°Ê¾å¤ÎÂçÉý°ú¤¾å¤²¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤¬¤³¤ì¤À¤±ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤Ê¤¼¡¢À¯ÉÜ¤ÏÄÂ¾å¤²Ï©Àþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»ÎË¡¿Í¥í¡¼¥àÂåÉ½¤ÎËÒÌî¹ä»á¤Ï¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤â»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸»ºÀ¤ÎÄã¤¤²ñ¼Ò¤Ï¡¢»Ô¾ì¤«¤éÂà¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¡½¡½¤½¤ì¤¬À¯ÉÜ¤ÎËÜ²»¤À¤È»ä¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î"Âà¾ì°µÎÏ"¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¡Ë»Ô¤ÎÅÉÁõ²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥à¥º¥Æ¥Ã¥¯¡×¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼¾åÂî¸Ê»á¤À¡£
ÁÏ¶È10Ç¯¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¶¶ÎÂ¡Ê¤¤ç¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤ä¿·Àß¹©¾ì¤ÎÅÉÁõ¤òÀÁ¤±Éé¤¤¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢½¾¶È°÷3¿Í¤È·ø¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£µëÍ¿¤âºÇÄãÄÂ¶â¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¿å½à¤Ç»ÙÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢»ñºàÈñ¡¦¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¡¢È¯Ãí¸µ¤ÎÃÍ¾å¤²µñÈÝ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¦¥Á¤ÎµëÍ¿¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿......¡×
¤½¤·¤Æ2Ç¯Á°¡¢¸ÛÍÑ¤Î°Ý»ý¤òÃÇÇ°¤·¡¢½¾¶È°÷¤ò¼êÊü¤·¤¿¡£¸½ºß37ºÐ¡£ºÊ¤È»Ò¶¡¤òÍÜ¤¤¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²ñ¼Ò¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤ê1Ç¯¡×¤È¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Þ¤À¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¸½¾ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·úÀß¶È¤ÎËöÃ¼¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¶ØË¡¤â²¼ÀÁË¡¤â·Á³¼²½¤·¤¿¾¦½¬´·¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀµ¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢"ºÇÄãÄÂ¶â°ú¤¾å¤²"¤Î²¸·Ã¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¡×
