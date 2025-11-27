『ミスド福袋2026』2種を販売、ドーナツ引換カードに「ポン･デ･ライオン」や原田治氏デザインのトートバッグなどをセットに
ダスキンが運営する「ミスタードーナツ」は12月10日から、『ミスド福袋2026』全2種(6,500円･3,800円)の予約受付を開始する。
予約は、ミスドネットオーダーと店頭で受け付ける。販売は12月26日から順次開始する。数量限定のため、店舗の在庫がなくなり次第終了。福袋2026』税込6,500円〉
〈1〉ドーナツ引換カード(35個分)
〈2〉原田治トートバッグ
〈3〉原田治ハンドタオル
〈4〉ポン･デ･リング型ぬいぐるみ
〈5〉スケジュールン
〈6〉ドーナツに合うドリップコーヒーセット
『ミスド福袋2026』税込6,500円〈『ミスド福袋2026』税込3,800円〉
〈1〉ドーナツ引換カード(20個分)
〈2〉ポン･デ･ライオンミニトート
〈3〉ハンドタオル2枚セット
〈4〉デコレーションキット
『ミスド福袋2026』税込3,800円
2026年福袋のテーマは“ミスドを楽しみつくす55周年セレクション”。
「ミスド福袋2026(6,500円)」はドーナツ引換カード(35個分)に、ミスタードーナツにもデザインを提供してきた原田治氏のイラストを使用したトートバッグとハンドタオルなどグッズ4点、ドリップコーヒーセットが入っている。
「ミスド福袋2026(3,800円)」はドーナツ引換カード(20個分)に、ミスタードーナツのキャラクター「ポン･デ･ライオン」たちが描かれたミニトートバッグやハンドタオルなど、グッズ3点が付いている。
福袋に入っているアイテムの詳細は以下の通り。◆【共通】ドーナツ引換カード
税込209円以下のドーナツと引き換えできるカード。福袋を購入した日から、好きな個数を引き換え可能。3,800円の福袋は20個分、6,500円の福袋には35個分が入っている。一部店舗を除く全国の「ミスタードーナツ」とミスドネットオーダーで使用できる。ドーナツ引換カードの有効期限は、2026年5月31日23時59分59秒まで。◆【6,500円福袋】原田治トートバッグ
原田治氏のイラストを使用したショルダータイプのトートバッグ。男の子と女の子のイラストとミスタードーナツのロゴが描かれている。A4サイズが入る大きさ。サイズは、高さ約38cm×口前幅約39cm×底マチ約9cm。取っ手は幅約2.5cm、長さ約55cm。素材は綿･ポリエステル混紡。
『ミスド福袋2026(6,500円)』原田治トートバッグ◆【6,500円福袋】原田治ハンドタオル
原田治氏のイラストを使用した、青いドット柄のハンドタオル。大きさは、縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。
『ミスド福袋2026(6,500円)』原田治ハンドタオル◆【6,500円福袋】ポン･デ･リング型ぬいぐるみ
看板メニュー「ポン･デ･リング」をかたどったぬいぐるみ。55周年のオリジナルワッペンが付いている。大きさは、横約26cm×縦約26cm×奥行約7cm。素材はポリエステル。
『ミスド福袋2026(6,500円)』ポン･デ･リング型ぬいぐるみ◆【6,500円福袋】スケジュールン
毎年人気のスケジュール帳。ドーナツデザインの表紙は4種類あり、気分に合わせて差し替えて使える。手帳には年間カレンダー、年間プラン、マンスリー、ウィークリー、メモ、ドーナツ年表、ドーナツレポート、付箋メモが付いている。大きさは、縦約18.2cm×横約12.8cm。
『ミスド福袋2026(6,500円)』スケジュールン◆【6,500円福袋】ドーナツに合うドリップコーヒーセット
福袋用にブレンドした“ドーナツに合う”ドリップコーヒー。以下の3種類が各1袋入っている。
●ポン･デ･リングに合うオリジナルブレンド
●オールドファッションに合うオリジナルブレンド
●フレンチクルーラーに合うオリジナルブレンド
『ミスド福袋2026(6,500円)』ドーナツに合うドリップコーヒーセット◆【3,800円福袋】ポン･デ･ライオンミニトート
かわいらしい「ポン･デ･ライオン」の刺繍が入った小さなトートバッグ。バッグの口にはファスナーが付いており、ランチトートにも使える。大きさは、高さ約18.5cm×口前幅約33cm×底マチ約12cm。素材はポリエステル。
『ミスド福袋2026(3,800円)』ポン･デ･ライオンミニトート◆【3,800円福袋】ハンドタオル2枚セット
ピンクのストライプ柄に「ポン･デ･ライオン」と「フレンチウーラー」を描いたデザインと、人気のドーナツが並んだデザインのハンドタオル2枚セット。いずれも大きさは、縦約30cm×横約30cm。素材は綿100%。
『ミスド福袋2026(3,800円)』ハンドタオル2枚セット◆【3,800円福袋】デコレーションキット
自宅で好きなドーナツをデコレーションして楽しめるキット。人気ドーナツ「ゴールデンチョコレート」にトッピングしている黄色のつぶつぶが福袋グッズに登場。
〈セット内容〉
●ゴールデンチョコレートのきいろいつぶつぶ1袋
●チョコレートペン1本
『ミスド福袋2026(3,800円)』デコレーションキット
デコレーションキット使用例〈福袋の購入で応募できるプレゼントキャンペーン〉
『ミスド福袋2026』を購入すると応募できる、プレゼントキャンペーンも展開する。それぞれの福袋に入っているドーナツ引換カードが応募券となる。ミスタードーナツアプリから応募すると抽選で、ミスドミュージアム体験ツアーやこのキャンペーンだけの限定デザインの「原田治オリジナルマグカップ」などが当たる。
●応募期間
2025年12月26日10時〜2026年2月6日23時59分
【ミスド福袋3,800円コース】
A賞＝ミスドミュージアム体験ツアー (55組 110人)※大阪宿泊付き
B賞＝ミスタードーナツマネー5,000円分(55人)
ミスド福袋3,800円コース
【ミスド福袋6,500円コース】
A賞＝原田治ミスドオリジナルマグカップ 1個(5,500人)
B賞＝ミスタードーナツマネー5,000円分(55人)
ミスド福袋6,500円コース
※旅費(ミスドミュージアムまでの交通費)は当選者負担。
※ミスタードーナツマネーは、出張販売先や一部ショップでは利用不可。
【クレジット表記】
(C)OSAMU HARADA (C)MISDO 25