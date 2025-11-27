ＲＩＺＩＮ、ＤＥＥＰで活躍するモデル級美女格闘家のケイト・ロータスが２４日、同日放送されたＴＢＳ「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場したことを報告した。ケイトは１ｓｔステージを楽々クリア。２ｎｄステージで脱落したものの、身体能力の高さをみせ、反響を呼んだ。

１ｓｔステージでは難関ドラゴングライダーも見事に攻略すると、最後の２つのそり立つ壁も楽々とクリアし、２３秒４４を残し、余裕のクリア。２ｎｄステージもローリングログ、スパイダーランとクリア。ただ、スパイダーランの前に滑り止めを入念につけてしまい時間ロス。続く水流に逆らって泳ぐバックストリームももがきながらもなんとか攻略し、リバースコンベアーも抜けたが、最後のウォールリフティングで無念の時間切れとなった。インスタではびしょ濡れの写真とともに「＃泳げないのが日本中にバレた」と綴った。

コメント欄などでは「泳げないｗｗ（笑）逆に可愛い」、「ポテンシャルやばい！」、「滑り止めさえ使ってなければ」、「これで日本中がケイトを知ってしまった」、「泳げない感じが可愛かった」との声が寄せられていた。