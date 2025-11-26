ニシオホールディングス<9699.T>が４日続伸している。この日、傘下の西尾レントオールが、Ｐｏｌｙｕｓｅ（東京都港区）が開発した建設用３Ｄプリンター「Ｐｏｌｙｕｓｅ Ｏｎｅ（ポリウス ワン）」のレンタルを開始すると発表しており、好材料視されている。



Ｐｏｌｙｕｓｅの建設用３Ｄプリンティング技術は、国土交通省の新技術情報提供システム「ＮＥＴＩＳ」にも登録されている技術で、西尾レントオールによると「Ｐｏｌｙｕｓｅ Ｏｎｅ」の基礎フーチング施工時の残存型枠・金属施工時の残存型枠・折れ曲がり箇所用水路側溝・河川用魚道・河川用擬石模様型ブロックなどへの活用が見込まれるという。今回のレンタルサービスでの提供により、多くの施工現場で最新技術を手軽に導入でき、建設現場における労働力不足の解消、工期の大幅な短縮、更に環境に配慮した持続可能な施工の実現に貢献するとしている。



