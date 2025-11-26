この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」を運営するキャンピングトレーラーYouTuber・ばも氏が「デリカD:5ディーゼルの本領発揮！けん引しても坂をぐいぐい登るトルクとATの絶妙バランス」と題した動画を公開。デリカD:5を使った牽引走行のリアルな感動ポイントを語った。



冒頭でばも氏は「ただいまですね、デリカD5で牽引しております。キャンピングトレーラーではありません。キッチンカーですね」とユーモラスに切り出しつつ、「やっぱりね、トルクがすごいっていうお話をしたいと思います」と本題へ。特に注目したのはミッション（AT）の優秀さだ。ばも氏によると、「このデリカD5は前期なので6速オートマなんですけど、後期は8速になってます。…三菱さんの味付けがバッチリついている素晴らしいミッション」と、メーカーならではの走行セッティングへ惜しみない賛辞を贈る。



坂道での牽引シーンでは、「ギアチェンジがですね、タイミングがちゃんとパワーが出るように、ローギアを維持するっていうのかな」と、重いキッチンカーをけん引しながらも、余裕あるパワーと賢いギア選択に感銘を受けたと振り返る。「これね、なんかAIでも入ってんの？みたいな風に思っちゃうぐらい、ギアが優秀なんです」と語り、まるで高級スポーツカー・フェラーリと比較。「フェラーリに任せておいた方が、ギアチェンジは上手いんだよ、なんて言うんですけど、それそのままデリカにも言えます」と、意外な共通点も指摘した。



さらに、「アメリカンのキャンピングトレーラー、2トンぐらいあるものも引っ張れちゃうんですよ」とデリカD:5のトルクの強さを強調しつつも、「メーカーは推奨してませんが、多分耐えられるでしょうと私は踏んでおります」と独自の提言も加え、視聴者の関心を集めた。



一方、新型や中古モデルにも言及。「中古もね、結構350万ぐらい今でもしちゃうっていうことで、まぁちょっとまだ値段が下がらないと思うんですけどね、新車が450万ということで、100万安くこのデリカが手に入るというとね、やっぱりね、中古が狙い目」と、中古市場の動向にも独自の視点で言及した。「6速のこの36キロのエンジンとATの組み合わせっていうのはね、これすごい」と日本の道路事情との相性も語っている。



最後は、「引き続きデリカをですね、使い倒していきましょうよ、皆さんこれ」「キッチンカー引っ張ってても全然平気と、ギアが最高、トルクが最高というお話でございました」と締めくくり、今後の実践的なデリカ活用とチャンネルの更なる更新を予告した。