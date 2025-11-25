ÉÔ±¿¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¡Ö¶¯±¿¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡©¡Öº£Æü¤Î±¿Àª2°Ì¡×¤Ê¤Î¤Ë¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÏ¢Â³¡Ä½÷»Ò¹âÀ¸¤ò½±¤Ã¤¿¡È¾®¤µ¤ÊÉÔ¹¬¡É¤¬Ì¿¤òµß¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎJK¤Ï¤½¤³¤½¤³¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÏÃ¡×
¡Öº£Æü2ÈÖÌÜ¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Î¥¢¥Ê¥¿¡ª¡×¡£Ä«¤ÎÀê¤¤¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¿®¤¸¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¤à¤·¤í¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤ÎÏ¢Â³¡£¤±¤ì¤É¡¢Àê¤¤¤ÏÂç¥Ï¥º¥ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡½¡½¡£
ÁÏºîÌ¡²è¡Ø¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎJK¤Ï¤½¤³¤½¤³¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÏÃ¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¤µ¤¯Ê¼±Ò¤µ¤ó(@sakubetaro)¤¬WEB¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿Ã»ÊÔºîÉÊ¤À¡£
ÅÐ¹»Á°¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÀê¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ï¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö21»þ¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡×¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÍÑ°Õ¤·¡¢³Ø¹»¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÝÂê¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤òËº¤ì¡¢ÃÙ¹ï¤ò¼¸¤é¤ì¡¢È³¤È¤·¤ÆÊü²Ý¸å¤Î»¨ÍÑ¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤à¤·¤í¾®¤µ¤ÊÉÔ¹¬¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¸åÈ¾¤ÇÈà½÷¤Î°ìÆü¤¬ÊÌ¤Î»ëÅÀ(SideB)¤«¤éÉÁ¤«¤ì¡¢Ëº¤ìÊª¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Å¾¼Ö»ö¸Î¤ò²óÈò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ë¸«¤¨¤ë¹â¹»À¸¤¬¤¤¤«¤Ë¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖSideBÆÉ¤ó¤Ç¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç2°Ì¡Ä¡×¡Ö¤½¤³¤½¤³¤É¤³¤í¤«¡¢¤«¤Ê¤ê¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¡¢¿¿Áê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö¹ó¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¶õÁÛ¤¬ÃåÁÛ¸»
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤¯Ê¼±Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤è¤¯¼«Ê¬¤ÏÁªÂò¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡Ø¤¤¤Þ¤Î¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤â¤·¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¼Â¤Ï¹ó¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õÁÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤«¤éº£²ó¤ÎºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹½À®¾å¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Àê¤¤¤¬¼Â¤ÏËÜ¿Í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¤±»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤É¤Û¤É¤Ê¹¬±¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤µ¤¯Ê¼±Ò(@sakubetaro)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£