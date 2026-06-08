今回は、普段家事しない夫に弁当を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。

SNSに投稿するためだけに弁当を作った夫…

「夫は家事も育児も全然しないのに、イクメンをアピールしていてイラっとします。SNSでも『イクメン夫』アカウントを作っているんですが、ツッコミどころが満載で……。

そしてある日、家族でピクニックをすることになり、夫が『俺が弁当を作ってやるよ』と言ってきたので、偉そうな口調にムカッとしつつも、任せることにしたんです。夫はどうやらSNSに投稿するためだけに弁当を作ったようでした。

しかし、夫が作ってくれた弁当は、開けた瞬間に異様なニオイを放っていたんです。子どもたちも『何これ、変なニオイがする……』と言っていたのですが、弁当は傷んでいました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 傷んだ弁当を食べて体調を崩すはめになったら、ピクニックどころじゃないですよね。偉そうな夫が少しは反省してくれるといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。