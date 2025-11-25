根強いファンにより復活した老舗洋食屋　全品ご飯・味噌汁・漬物つきのコスパ抜群定食に大満足だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・早稲田の老舗洋食店『キッチン南国』です。

復活した老舗洋食で風情と味を守り続ける

場所は早大南門から目と鼻の先。元学生ならこう思うかもしれない。“南国ではなく南海では？”

そう、2022年に約50年続いた歴史に一旦幕を下ろしたものの、すぐさま同じ商店会メンバーの石井直樹さんが引き継ぎ、看板を変えて再スタートを切ったのだ。とはいえ店の風情もメニューも、もちろんレシピも当時のまんま。

海老フライ（2尾）・しょうが焼き1130円

『キッチン南国』海老フライ（2尾）・しょうが焼き 1130円 フライ類は仕上げに油を高温にし、衣のパン粉を立たせカリッと小気味よい食感を生む

生姜焼きは醤油を立たせた濃いめの味付けがご飯を呼び、カレーは福神漬けの汁を混ぜた甘みとコクからピリリとスパイスの刺激がやってくる。

「昔から通っているお客さんに、“続けてくれてありがとう”って言われるのがうれしくて」と石井直樹さん。

その言葉を励みに毎日せっせと料理を作り味を繋いでいる。

『キッチン南国』店主 石井直樹さん

店主：石井直樹さん「味を変えることなく守っていきます！」

『キッチン南国』

早稲田『キッチン南国』

［店名］『キッチン南国』

［住所］東京都新宿区戸塚町1-101-15武藤ビル1階

［電話］03-3208-2554

［営業時間］11時〜15時、17時〜20時、土・日・祝：11時〜15時

［休日］不定休

［交通］地下鉄東西線早稲田駅3b出口から徒歩3分

