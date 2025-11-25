¡ÚÅì¥¹¥ÝÇÕ2ºÐS¡Û¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ½Å¾Þ½éV¡ª¸÷¤Ã¤¿ÀäÌ¯¥¿¥¯¥È¡¢¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö¤¤¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡ÖÂè30²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡×¡ÊG2¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¸å¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬À©¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀê¤¦°ìÀï¤Ç¡¢½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¡Ê46¡Ë¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÌÚÂ¼Å¯Ìé»Õ¡Ê53¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ©¤·¤¿21Ç¯°ÊÍè¡¢Åö¥ì¡¼¥¹2¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼±¹¼Ë¤«¤é¤Þ¤¿1Æ¬ÂçÊª¸õÊä¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤¬¡ÈÀèÇÚ¡É¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤âÀ©¤·¤¿½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤òV¡£Ì¾ÇÏ¤Î¼çÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¡Ê¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤â¡Ë¤¤¤¤Ì¤Íè¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ò¡È³ÎÌó¡É¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÜÉ¸¤ÏG1¡£¼ã¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤¤ÇÏ¤À¤è¡£¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁö¤ì¤ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³Î¤«¤ÊÁÇ¼Á¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Áè¤¤¤òÀèÆ³¤¹¤ëÌ¾¼ê¤ÎÏÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¹¥°Ì¤ò¼è¤é¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤¤¤È¸«¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÃæÃÄ¤Ø¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬´Ë¤ó¤À3³Ñ²á¤®¤«¤é½ù¡¹¤Ë°ÌÃÖ¤ò¾å¤²¡¢4³Ñ¤Ç¤ÏÀä¹¥4ÈÖ¼ê¤À¡£Ä¾ÀþÈ¾¤Ð¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¤Ï°È¾å¤Î¸ÝÉñ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë±Ô¿¡£³°¤«¤é¿¤Ó¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¤ÎÌÔÄÉ¤òÆ¬º¹¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½Å¾Þ11¾¡ÌÜ¡£ÄÌ»»170¾¡ÌÜ¤È¶Ã¤¯¤Ù¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡×¤È°¦ÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£¡Öºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ×µá¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬¥®¥¢¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ê2Ãå¡Ë¤Ï¤ä¤äÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ìÏ«¡£Á°Áö¤Ï¥²¡¼¥ÈÆþ¤ê¤ò·ù¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¶á2Áö¤Ïµ¤ÀÌÌ¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÏÍÄ¤µ¤ò¸«¤»¤º¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î»þ¤Ï¥Á¥ç¡¼»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡Ö¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃå¼Â¤Ê¿ÊÊâ¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÌµ»ö¤¬¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡Áö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¶áÂå¥¢¡¼¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡ÖÁÇËÑÇÉ¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡Ë¡£Ì¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ïµ±¤«¤·¤¤Ì¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þ¥Ñ¥ó¥È¥ë¥Ê¥¤¡¼¥Õ¡¡Éã¥¥º¥Ê¡¡Êì¥¢¡¼¥ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡ÊÊì¤ÎÉã¥Þ¥¯¥Õ¥£¡Ë23Ç¯4·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´2ºÐ¡¡Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·´§Ä®¤Î¿·´§¶¶ËÜËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ3Àï2¾¡¡Ê½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â4704Ëü1000±ß