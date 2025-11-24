¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×2026Ç¯²Æ¸ø³«·èÄê¡£ÏÃÂê¤Î¡ÈÅçÊÔ¡É¤¬¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¥Ê¥¬¥Î»á¤ÏµÓËÜ¤âÃ´Åö¡£À©ºî¤ÏCygamesPictures
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²èºîÉÊ¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤Ï2026Ç¯²Æ¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£¥Ê¥¬¥Î»á¤¬2023Ç¯3·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆX¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÅç¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥¬¥Î»á¤ÏËÜºî¤ÇµÓËÜ¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡À©ºî¤ÏCygamesPictures¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥Àー¥Óー¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÎµÚÀî·¼»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×ºîÉÊ³µÍ×
¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡§¥Ê¥¬¥Î
´ÆÆÄ¡§ µÚÀî·¼
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures
À½ºî´´»ö¡§QTORY inc.
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
¸ø³«¡§2026Ç¯²Æ
¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¤½¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¤Ø¤´¾·ÂÔ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥éー¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä!?
¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£
2023Ç¯3·î～11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
(C)¥Ê¥¬¥Î / 2026¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ