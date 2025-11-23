¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¡ÄÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Î¸«²ò¤Ï¡Ö³°¸ò¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¤¬23Æü¤ÎABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ47Ç¯¡¢1972Ç¯¤ËÅÄÃæ³Ñ±ÉÁíÍý¤¬ËÌµþ¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢ÆüÃæ¹ñ¸ò²óÉü¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎòÂåÀ¯¸¢¤Ï¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÆüÃæ´Ø·¸¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡¢´¶¾ðÅª¤Ë»×¤¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¸½À¯¸¢¤â¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯Ç§¼±¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤éÀè¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö³°¸ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ø¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¤ã¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¥í¥¯¥½¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¤º¤Ã¤È¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡×¡ÊÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡Ë
¡¡ÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¸½¾ì¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤Í¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤âÎýÃ£¤ÎÀ¯¼£²È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£²æ¡¹¤¬Áª¤ó¤ÀÁíÍý¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¹ñ±×¤ò¸í¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤È¡¢¼ý¤á¤ë¤Ù¤ÅÀ¤Ï¼ý¤á¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Í¿ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÂ¸Î©´íµ¡¼«ÂÎ¤ÎÈ¯Æ°¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¤Ï¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤«¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¤â¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤½¤ì¤ÏÏÀÉ¾¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢É½ºÂÉß¤Ç¸À¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤Î¾òÊ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ß¡¢ÆüÊÆÃÏ°Ì¶¨Äê¤Î¾òÊ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ß¡¢Ãæ¹ñÎ¦³¤¶õ·³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¡¢ÂæÏÑÎ¦³¤¶õ·³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤¿¾å¤ÇµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÄß¤êÉ÷¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÃ¯¤â¶ìÏ«¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
