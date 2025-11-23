¡Ö¼ê¼è¤ê¤Ï16Ëü±ß¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ä¡×²¼Ãå¤òÇä¤ë27ºÐ½÷À¤ÎÈá¤·¤»ö¾ð¡Ä¡ÖÉ×¤È¤ÎÎ¥º§»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×38ºÐ½÷À¤â
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö²¼ÃåÇä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìµ¿ô¤ÎÅê¹Æ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥Ð¥Ö¥ë¡É¤ÎÍÍÁê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½ÀÚ¼Â¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÇÁ¤¤¤¿¡ª
¢¡°ìËç2000±ßÂæ¤ÇÈÎÇä¡Ä¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¼çÉØÁØ¤âÂ¿¿ô¡ª
¡¡1990Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÎ´À¹¤·¤¿¥Ö¥ë¥»¥é¥Ö¡¼¥à¡£¤½¤ÎºÆÍè¤¬º£¡¢¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¼çÀï¾ì¤ÏÈË²Ú³¹¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÍðÎ©¤¹¤ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Å¹Æ¬¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ê¼è¤ê¤Ï16Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Êª²Á¤Ï¾å¤¬¤ë°ìÊý¡£À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢X¤Ç²¼Ãå¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È»×¤¤¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åì³¤ÃÏÊýºß½»¤Î»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎA¤µ¤ó¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ï¸À¤¦¡£»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À2½µ´Ö¡¢Çä¤ì¶Ú¤òÌÏº÷Ãæ¤À¤¬¡¢°ìÆü¤Ë1Ëü±ßÇä¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡Ö²èÁü¤òµá¤á¤é¤ì¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò»¯¤¹¡Ù¤È¶¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²°³°¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÇØ·Ê¤«¤é½»½ê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½ÖÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡º£²Æ¤Ï¹ó½ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¼Ãå¤¬Çä¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç»öÌ³°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯B¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¡£
¡Ö²¼Ãå¤ò½èÊ¬¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Çä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¸³è¤¬¥«¥Ä¥«¥Ä¤ÇµëÎÁ¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È°ìËç2000±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢·î1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¡ÈÇã¤¦Çã¤¦º¾µ½¡É¤¬Â¿¤¯¡¢DM¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê´Þ¤á¤Æ»þµë´¹»»¤¹¤ë¤È500±ßÀÚ¤ë¤«¤â¡£ÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡X¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÁÇ¿Í½ÐÉÊ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤â³è¶·¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤ª¤è¤½10°Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤¬ÍðÎ©¤·¡¢½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖµÓ¥â¥Î·Ï¡×¡ÖÂÎ±Õ·Ï¡×¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡£
¢¡¡ÖÉ×¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡×
¡¡ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç²¼Ãå¤òÇä¤ë°ñ¾ë¸©ºß½»¤ÎC¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¡¢É×¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤ä¥â¥é¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤é»ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤Ã±Û¤·¤äÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èÈñ¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤³¤ÎÉû¶È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×
¡¡ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ì¤È¡¢²¼Ãå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÃ±Õ¤ä´À¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÈÎÇä¡£·î¤Ë10Ëü±ß°Ê¾å¤ò¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Öº£²Æ¤Ï¹ó½ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²Ô¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ë¤ª¤¤¤¬¥¥Ä¤Ä¤¤¤â¤Î¤¬Çä¤ì¤ë¤«¤é¡£¾ø¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤Ë¤ª¤¤¤¬Î©¤Ä¤Î¤Ç¡¢Ì¸¿á¤¤ò¤«¤±¡¢¥é¥Ã¥×¤Ç¸Ô¤ÎÉôÊ¬¤òÆó½Å¤ËÊñ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÁ´ÂÎ¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÌ©Éõ¤·¤ÆÊÝÂ¸ÍÑ¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢10·î¤Ë½é¤á¤Æ20Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§»ñ¶â¤ÎÌÜÉ¸100Ëü±ß¤âÃ£À®¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÇ¤â¹â³Û¤ÇÇä¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥Æ¥£¤È¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ÈÂÃ±Õ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç5Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿É×¤Î¼£ÎÅÈñ¤È»Ò¶¡¤Î¿©Èñ¤Ë¡Ä
¡¡°ìÊý¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë½»¤à²ð¸î¿¦¤ÎD¤µ¤ó¡Ê42ºÐ¡Ë¤Ï¡¢À¸³è¶ì¤«¤é¤³¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó500Ëü±ß¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤À¡£
¡Ö°ìºòÇ¯¡¢É×¤¬ÂçÉÂ¤ò¤·¤Æ»Å»ö¤òµÙ¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ê¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿¾å¡¢°åÎÅÈñ¤â·î2Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢Êª²Á¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤Ë¤ªÊÆ¤âËþÂ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¸÷Ç®Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âÃÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·î¼ý¤Ï5Ëü¡Á7Ëü±ß¡£À¸³èÈñ¤ÎÊä塡¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ°²è¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü¡¢¡ØÍç¤ÇÄÌ³ØË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë½ÄÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÆÁ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
