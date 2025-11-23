µÜÌî¿¿¼é¡¡À¼Í¥5Ç¯ÌÜº¢¤Î·î¼ý¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÈ´¤¤¤¿¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎµÜÌî¿¿¼é¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¥ó¥È¥ì¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£À¼Í¥¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º¢¤Î·î¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹±Îã´ë²è¡Ö¶âÁ¬´¶³Ð¤òÃÃ¤¨¤í¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ¥È¥ì¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Î¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ò20Âå¤«¤é40Âå¤ÎÃË½÷¤ËÄ´ºº¤·¡¢Ê¿¶Ñ¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¶âÁ¬´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö5Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í225¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿!Àè·î¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ýÆþ¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¤¬¡ÖÀè·î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï9·î?¡×¤È³ÎÇ§¡£10·î¤Ë¼ýÏ¿¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¿·»³¤¬¡Ö9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ýÆþ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÜÌî¤Ï¡Ö6Ëü4000±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡ÖËÍ¡¢¥Ð¥¤¥ÈÈ´¤¤¤¿¤é¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»³ºê¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤À¤ÈÁ°Àâ¤È¤«¤µ¡ÄÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¼ã¼ê¤Î»Å»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ìò¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Î¥¬¥ä¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£