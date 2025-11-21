¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¡ÖAI¤Ëºî»ì¤Ï²ÄÇ½¤«¡×»ýÏÀ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡í¸ÀÍÕ¡í¤Ø¤Î»×¤¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤²Î»ì¤¬...¡×¡ÚÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Û
50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êJ-POP¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¡¢º£·î40th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWormhole / Yumi AraI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡È¥æ¡¼¥ß¥ó¡É¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬11·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¡È¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤ë¤³¤È¡É¤Ø¤Î³Ð¸ç¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´¶ÌÃ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀäÂÐ"¹Ó°æÍ³¼Â"¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¤¾¡¢¤È¡×
18ºÐ¤Î»þ¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¡£"¹Ó°æÍ³¼Â¥Ö¡¼¥à"¤Î¤µ¤Ê¤«¤Î22ºÐ¤Î»þ¡¢¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´»á¤È¤Î·ëº§¤òµ¡¤Ë1Ç¯È¾¤Û¤É³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¡¼¥à¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢"¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â"¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¡ÖÈ¾Ê¬¾éÃÌ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÄ»ú¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¤¯¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿"¹Ó°æÍ³¼Â"¤«¤é¤Î²þÌ¾¤Ë¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥«¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¡£¡Ö¤Ç¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀäÂÐ"¹Ó°æÍ³¼Â"¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢"¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â"¤ÎÌ¾¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¢£¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬¸«¤»¤¿³Ð¸ç¡Ö¶ìÇº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¶áÇ¯¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï53Ç¯Ê¬¤Î¼«¿È¤Î²ÎÀ¼¤òAI¤Ë³Ø½¬¤µ¤»¡¢"Âè3¤ÎÀ¼"Yumi AraI¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»î¤ß¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡ÖChatGPT¤Çºî»ì¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£AI¤Ëºî»ì¤ÏÌµÍý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊó¹ð½ñ¤È¤«¥È¥ê¥»¥ÄÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡Ö(ÆüËÜ¸ì¤Ï)¹Ô´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Ô´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£(¹Ô´Ö¤Ç)¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¡¢¤½¤ì¤ÏAI¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤³¤Ç¶ìÇº¤¹¤ë¡¢Ñ³¤¤¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë"²¿¤«"¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç...¡£¶ìÇº¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¡£
ºî»ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö(AI¤Ë¤Ï)ÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢»ä¤Ï¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢"ÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦´ð½à¤ò»ý¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢AI¤È¤Ï¶¦À¸¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£50Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢"¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°"¤³¤È¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¢£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤â¾Ú¸À¡¢È¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¥²¥¹¥È¿Ø¤«¤é¤â¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬ËÂ¤°¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÈá¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬°ì¸À¡Ø¤ä¤¬¤Æ»ß¤Þ¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡£ÉáÄÌ¤Î¤ªÏÃ¤¬Á´Éô²Î»ì¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ú¸À¡£10Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¡¦ZAZY¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ø³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤·¤«½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀõ¤¤´¶ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£"³Ú¤·¤¤"¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î´¶¾ð¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡£½Ö»þ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±ÆüËÜ¸ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤³¤ÎÊý¤Ï¡¢¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¤¤±¤ì¤É³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¥æ¡¼¥ß¥ó¡£J-POP¤Î½÷²¦¤é¤·¤¤"¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¤³¤È"¤Ø¤Î³Ð¸ç¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤²Î»ì¤¬½ñ¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î°ì¸À°ì¸À¤¬±ü¿¼¤¯¤ÆÝî¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢YOASOBI¤¬VTR¤Ç¸ì¤Ã¤¿"¥æ¡¼¥ß¥ó¤ÎÀ¨¤µ"¤äÎÓ½¤¤È¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²Î»ìÃÌµÁ¤âÃíÌÜ¤Î¡ã¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â ´°·ëÊÔ¡ä¤¬TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×2025Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
