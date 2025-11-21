日本全国でクマによる人身被害が相次いでいる。その「攻撃力」はどれほどのものか。クマ問題を取材するライターの中野タツヤさんは「ヒグマは、ウサイン・ボルト選手よりも速く走り、前足から繰り出されるパンチの威力は約2トンもある」という――。

■ヒグマの「前足パンチ」の威力は約2トン

野生動物の中でも最強とも言えるのがクマ類だ。中でもヒグマは非常に大きく、大きな個体だと体長3メートル、体重は300キロにもなる上、時速約50キロという高速で走ることができる。

100メートルを約7.2秒で走れる計算で、ウサイン・ボルトが記録した世界記録の9.58秒よりもかなり速い。

しかも力が非常に強く、ヒグマの強靭な前足から繰り出されるパンチの威力は約2トンもあるという。

一方、「百獣の王」と言えばライオンだ。大きな個体のオスは体長約2メートル、体重約200キロと、ヒグマより小さい。

ただ、ライオンの最大の強みは足の速さで、最速で時速約80キロで走ることができる。100メートル走に換算すると約4.5秒という速さだ。

この2種類の動物が戦ったら、どちらが勝つだろうか。

もちろん、通常ヒグマとライオンの戦いは発生しない。両者の生息地域が異なるからだ。

ライオンの生息地域は主にアフリカ大陸のサハラ砂漠より南のサバンナ地帯とされる。一方、ヒグマはユーラシア大陸と北米に広く分布し、周知の通り日本でも北海道に生息しているが、アフリカ大陸にはいない。

このように、「ヒグマvs.ライオン」は本来ありえないのだが、戦いが実際に起き、大きな話題となったことがある。それも場所はお隣の国、韓国だというから驚きだ。

一体どんな事件だったのだろうか。また、ヒグマvs.ライオンの結果はどうだったのか。詳しくご紹介しよう。

■韓国の動物園で起きた「戦い」

韓国、慶尚南道の晋州市にある「晋陽湖動物園」は、晋州市が管理する公営動物園で、晋陽湖公園に併設されている。湖のほとりにある美しい動物園として、1986年1月20日の開園以来、地元市民をはじめ、多くの来園者に愛されていた。

そんな晋陽湖動物園で事件が起きたのは、2014年11月29日。

晋陽湖動物園では12歳の雄のヒグマ「ウンビ」を飼育していた。同じ檻の中で、20歳の雌ライオン「スニ」も飼育していた。檻の広さ横15メートル、縦7メートルで、中に鉄格子を設け、ヒグマとライオンのスペースを分離していたという。

鉄格子にはドアが設けてあり、互いに行き来できる構造だった。もちろん、そのドアを動物が開けてしまわないよう、南京錠がかけられていたという。

ただ、この日の朝、ヒグマのウンビが鉄格子を越えて、ライオンのスペースに侵入してしまった。鉄格子に設けられたドアが経年劣化によりもろくなっていて、ヒグマの前足のパンチにより破壊されてしまったようだ。

たちまちヒグマとライオンの間に戦いが発生した。

と、そこに晋陽湖動物園の飼育員が駆けつけ、吹き矢で麻酔薬を注射し、絡み合ったヒグマとライオンを引き離したと中央日報が報じている。

■なぜライオンは死んだのか

翌日、飼育員が出勤し、ライオンが死んでいるのを発見した。

このライオンは20歳の雌で、人間の年齢に換算すると約70歳にあたる。体重は約100キロとあまり大きくはなかった模様で、ヒグマとの格闘には耐えられなかったのかもしれない。ライオンの強みはその走力だが、檻の中という限定された空間では、その強みを十分に発揮できなかったとも言えるだろう。

事態が複雑になるのはここからだ。

晋陽湖動物園は、この雌ライオンの死を「病死」として晋州市に報告したのである。

先ほどの中央日報の報道によると、飼育員は「ライオンの肩の部分の毛が少し抜けていた以外に、特別な外傷はなかった」とし、「抗生物質と栄養剤を注射した後、異常がないことを確認して午後6時に退勤した」と語っている。

ライオンを解剖した獣医は、「ライオンは老いていて1週間前から全く食事が取れず、栄養剤で耐えていた状態で、状態が良くなかった」とし、「解剖でも外傷はなく、大腸の出血と肝臓の炎症などが発見されたため、老化による自然死と判断した」と語ったという。

■園による「隠蔽」疑惑

ただ、11月29日の朝、ヒグマとライオンが乱闘するところは、多くの観客に目撃されていた。中央日報によると、「クマとライオンを引き離した直後、ライオンの顔と体は血まみれで、床にも血がべっとりと付着していた」という目撃証言もあったという。

このライオンが、ヒグマとの格闘で受けたダメージによって死亡したことが強く疑われるが、あくまで飼育員は「血は麻酔注射の針を数発受けたクマが流したものだ」と釈明したという。

中央日報をはじめとする現地報道は、責任問題に発展することを恐れた、動物園側の組織的隠蔽ではないかと強く示唆している。

いくらヒグマの力が強力だと言っても、鉄製の檻やドアを破壊することは考えられない。鉄格子が劣化していたのに、動物園側が放置していたとなると、当然動物園の責任問題に発展する。他の檻の安全性はもとより、動物園全体の管理体制への疑問も生じる。

報道では、晋陽湖動物園の他の檻でも、鉄製の手すりや鉄格子が錆びついて劣化していたという。晋陽湖動物園を訪れた観光客からも、「老朽化が特にひどく、動物たちの管理も適切でないようだ」との証言があった。

結局、隠蔽疑惑について韓国メディアの中央日報が報じたため、動物園側はヒグマがライオンの檻に侵入したことは認めたが、ライオンの死因についての見解は変えなかった。

よって、公式には雌ライオンの死因は「病死」となったわけだが、目撃証言や状況証拠をもとに考えれば、ヒグマの襲撃によって受けたダメージが本当の死因だった可能性が強く疑われる。

■背景に「予算不足」と「ずさんな管理」

この「隠蔽」の背景には、動物園の予算不足と、ずさんな管理体制があった。

中央日報によれば、晋州市が晋陽湖動物園に運営費として交付しているのは、飼料費（薬品費を含む）と施設費に1億ウォンずつ、計2億ウォン（人件費除く）程度だった（2025年11月12日時点の為替レートは1ウォン＝0.11円）。

このうち、施設費の1億ウォン（約1100万円）は、入場券発券機などのメンテナンス、職員の制服や当直室の寝具購入、売券所の暖房費と公用車の運用費などに使われ、動物の檻の修理に使える予算がなかった。

そのせいか、晋陽湖動物園では、動物が本来の檻と異なる檻に入れられているケースが多いと報じられている。ヒグマとライオンが同じ檻に入れられていただけでなく、象が死んだ後にバッファローが入れられていたり、ライオンの檻にトラがいる、キリンの檻にポニーがいる、といったケースが散見されたという。

晋州市の担当者は「5年ほど前から晋州盤城水木園への動物園移転議論が始まって以来、事実上、動物の檻などの施設修繕は手をつけられていない」と語ったという。

また、こうした状況は晋陽湖動物園に限った話ではなく、2014年当時の韓国全土の動物園はどこも似たような状況に置かれていたとの情報もある。

その結果、動物園において動物が劣悪な環境で飼育され、動物愛護の観点から問題になるという事件も起きていたようだ。京畿道高陽市のテーマパーク「ZOOZOOLAND」において、2013年、トレーナーがアザラシを蹴ったり殴ったりする動画がYouTubeに投稿され、大騒ぎになったこともあった。

■日本でも過去に「悲惨な事件」

どこの国でも、動物園が急増するのは高度経済成長期だ。その後、経済成長が緩やかになるにつれ、税収不足から行政が予算削減に走り、動物園設備の劣化や、動物の飼育体制の不安定化が問題になりやすい。

日本でも韓国と同様に、動物園の管理体制の欠陥が悲惨な事件を招いた事例がある。

2016年8月16日午後1時すぎ。群馬県富岡市の「群馬サファリパーク」において、職員が車で園内を巡回していたところ、突然ツキノワグマに襲われた。

巡回車は軽自動車で、窓には猛獣の攻撃から守るためのステンレス製の安全バーが設置されていた。だが、安全バーはツキノワグマの攻撃時に外れてしまい、クマは運転席の窓ガラスを破り職員を襲った。

職員は左胸や脇腹を咬まれ、ドクターヘリで運ばれたが、出血性ショックで亡くなった。運転席の中は血まみれになっていたという。

■教訓を生かすために

事件後の検証によって、安全管理体制に問題があったことが指摘されている。車の窓ガラスを守る安全バーは直径約2センチで、ツキノワグマの襲撃への備えとしては十分ではなかった。他のサファリパークのように、安全バーではなく窓全体を鉄格子で覆っていれば良かった。

さらに、群馬サファリパークでは車両の点検はほぼ毎日行っていたが、安全バーの強度点検は1カ月に一度程度だったという。点検不足により、バーの緩みに気づかなかった可能性も考えられる。

さらに、他のサファリパークでは飼育動物が巡回車に近づかないようなしつけをしており、単独の巡回も避けているというが、この点でも群馬サファリパークの対応は十分とは言えなかった。事件後、職員の死亡事故については労災が認定されている。

群馬サファリパークの事件を受けて、動物園のガイドラインが改正され、現在はこのような事件が起きないようになっている。

韓国においても、日本においても、過去の痛ましい事件の教訓を真摯に受け止め、安全管理に生かしていくことが大事だろう。

中野 タツヤ（なかの・たつや）

ライター、作家

出版社で書籍・Web編集者として活躍したのち独立。ヒグマ関連記事を多数手掛けた経験をもとに、日本および世界のクマ事件や、社会・行政側の対応について取材している。tatsu_naka1226@ymail.ne.jp

（ライター、作家 中野 タツヤ）