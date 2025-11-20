【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年11月17日〜11月23日｜総合運＆恋愛運TOP３
『気持ちと行動をリンクさせていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
これまでと違った変化を進めていきます。と言っても、ほとんどが自分の気持ちをそのままの行動に移す作業でしょう。仕事や公の場では、目線やスタンスを大事にしていきます。特に背伸びをして後で困ってしまうようなことをしないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手との繋がりを大切にしていきます。自分の想いが届いている手応えもあるし、相手からのリアクションも読み取りやすいでしょう。シングルの方は、様々なことと戦い続けている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が沢山の人に必要とされている時です。
｜時期｜
11月26日 戦う ／ 11月27日 形にして行く
｜ラッキーアイテム｜
ご飯記録
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞