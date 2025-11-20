【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年11月24日〜11月30日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『気持ちと行動をリンクさせていくでしょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


これまでと違った変化を進めていきます。と言っても、ほとんどが自分の気持ちをそのままの行動に移す作業でしょう。仕事や公の場では、目線やスタンスを大事にしていきます。特に背伸びをして後で困ってしまうようなことをしないでしょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


相手との繋がりを大切にしていきます。自分の想いが届いている手応えもあるし、相手からのリアクションも読み取りやすいでしょう。シングルの方は、様々なことと戦い続けている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が沢山の人に必要とされている時です。

｜時期｜


11月26日　戦う　／　11月27日　形にして行く

｜ラッキーアイテム｜


ご飯記録

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞