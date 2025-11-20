２０２５ 年１２月３１日(水) 夜９時５５分～１１時３０分

「孤独のグルメ２０２５大晦日スペシャル（仮）」

９年連続、５年ぶりの生放送も決定

テレ東では、2025年12月31日（水）大晦日の夜（夜９時55分～11時30分）に「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」の放送が決定しました。今年で９年連続の放送となる「孤独のグルメ大晦日スペシャル」シリーズですが、毎年、多くの視聴者の皆様にご支持をいただき、いまや日本の年末恒例番組の一つとなりました。

テレ東の深夜ドラマとして13年にわたりお届けしてきた松重豊主演の「孤独のグルメ」。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いた人気グルメドキュメンタリードラマです。今年1月には井之頭五郎役の松重豊が自ら監督・脚本・主演を務めた『劇映画 孤独のグルメ』が公開。「孤独のグルメ」シリーズのファンをはじめ多くの方に応援いただき国内興行収入10億円突破の大ヒットを記録。さらに韓国をはじめアジア諸国でも公開され、国境を越えて多くの方々の胃袋と心を掴みました。

そして、今年の年末も「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」にて井之頭五郎が１年を締めくくる食の旅路へ赴きます。昨年放送した「孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。」では横浜から、長野、そして石川能登まで赴くことになった五郎でしたが、今年はどんな物語が大晦日に繰り広げられるのか…。

さらに今年は5年ぶりの生放送（※一部）も決定！2017年成田山・2018年柴又、さらに2020年には横須賀の夜空に花火を打ち上げるなど過去3回、さまざまな場所で一部生放送にチャレンジしてきました。5年ぶりの生放送は一体どこから放送されるのか、2025年を締めくくる井之頭五郎の【食べ納め】はどうなってしまうのか？ぜひご期待ください。

≪「孤独のグルメ２０２５大晦日スペシャル（仮）」ドラマ概要≫

今年で９回目！2025年の大晦日放送は５年ぶりに一部生放送が帰ってくる！迫るタイムリミット！今年も黄色信号！！大晦日のイベントで配られる、とある食材集めを任された（無茶ぶりされた）五郎は、小さな相棒とともに東日本を走り回る。毎年恒例となってしまった年末の珍道中、果たしてどんな土地で、どんな人々、そしてどんな至極のグルメと出会うのか。五郎は2025年を締めくくる一大イベントに間に合うのか？是非、ご期待ください。



『劇映画 孤独のグルメ』井之頭五郎の

人気アクションフィギュアfigmaの発売が決定！

11月21日（金）正午12時から予約開始。

2025年1月公開の『劇映画 孤独のグルメ』より井之頭五郎のフィギュアが2026年9月に発売されることが決定！2025年11月21日（金）正午12時より事前予約が開始となります。詳細は以下よりご確認ください。

＜商品情報＞

■商品名/ figma 井之頭五郎 松重 豊ver. リニューアル版 懐かしの定食屋セット／真冬の満腹セット

■発売予定月/ 2026年9月 ※2025年11月21日（金）正午12時より予約開始

■全高/ 約165mm

■鞄デザイン協力：株式会社青木



＜販売店舗＞

■テレ東本舗。WEB、東京駅店

■グッドスマイルカンパニー公式ショップ：

・懐かしの定食屋セット

・真冬の満腹セット



■その他取り扱い店舗：https://partner.goodsmile.info/partnershop/





≪番組概要≫

【タイトル】 「孤独のグルメ2025大晦日スペシャル（仮）」 【放送日時】 12月31日(水) 夜9時55分～11時30分 【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送 【配信】

放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」（予定）「U-NEXT」にて見放題配信▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/

▶U-NEXT: https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/series/sr1tn9u6sx

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】 『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー（週刊 SPA!） 【出演】 松重豊 【脚本】 田口佳宏 【演出】 北畑龍一 井川尊史 中山大暉 【音楽】 久住昌之 ザ・スクリーントーンズ 【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京） 【プロデューサー】 小松幸敏 (テレビ東京) 小嶋志和（テレビ東京） 吉見健士（共同テレビ） 笠島徳竜（共同テレビ） 【制作協力】 共同テレビジョン 【製作著作】 テレビ東京 【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume_omisoka2025/ 【公式X】 ＠tx_kodokugurume https://x.com/tx_kodokugurume 【公式Instagram】 ＠tx_kodokugurume https://www.instagram.com/tx.kodokugurume/ 【公式YouTube】 https://www.youtube.com/@kodokunogourmet-tvtokyo 【公式TikTok】 @tx_kodokugurume