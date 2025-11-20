駅周辺は将来ガラッと変わるかも？

奈良県香芝市と近畿日本鉄道は2025年11月20日、近鉄大阪線の一部特急列車の停車駅に、五位堂駅を追加すると発表しました。

新たに大阪線の特急が五位堂駅に停車駅するのは、朝夕のラッシュ時間帯になるとのこと。停車するのはそれぞれ朝が大阪難波と大阪上本町行き（平日ダイヤ7本、土休日ダイヤ8本）、夕方は名張と松阪行き（同10本、9本）を見込んでいます。

香芝市は近年、鉄道駅の周辺や沿線地域の魅力向上を図る政策を推進しています。このうち五位堂駅では、施設の南側で駅前広場やアクセス道の整備を進めているほか、2025年12月には建築物の高さ制限を緩和する予定です。香芝市はこうした政策の一環として、かねてから近鉄に大阪線特急の五位堂駅への停車を要望していました。

近鉄の原 恭社長は「全国的に人口減少が進む中、香芝市の成長は当社でも注目しています」と、地域活性化による相乗効果に期待感を示しています。また香芝市の三橋和史市長も「（近鉄の）先見性に富んだ判断に敬意を表する」とコメントしました。

なお、実際のダイヤ変更は2026年春にも行われる見通しで、近鉄は変更の2か月前をめどに、詳細を公表するとしています。