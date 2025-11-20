この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された動画『上手くいっている会社の社長なら”絶対使わない”効率化ツールとは』で、マーケティング侍ことりゅう先生が、ビジネス現場で日程調整ツールを使うことの是非について熱く語った。「日程調整ツールを使う人たちは仕事しないんですよね」とバッサリ。効率化ツール全盛の令和ビジネス戦国時代で、常識を打ち破る独自の優先順位理論を展開した。



りゅう先生は「日程調整ツールを送られると断る派なんですよ」と率直な本音を告白。「スケジュールシステム自体を、日程調整システムを私本当に使わないんですよね」と“アナログ派”である理由について、「直接連絡する方が、コミュニケーションが発生する。コミュニケーションってクッソめんどくさいんですよ」と持論を述べた。



さらに、「ビジネスの世界では優先される側になることっていうのは、最大の競争力」とし、「どれだけお金を払っても、この話を聞いてるあなたの案件が後回しになってる時点ですでに負けてるわけですよ」と優先順位の重要性を強調。「私が考えるに優先順位を上げてくれる人と付き合うのは基本の基だと思ってるんですね」と、人脈の築き方にも独自視点を示した。



また、「みんな等しく同じ扱いをしますって言ってる方は、私は嘘つきか、もしくは本当に何も考えていない人だと思うんですよね」と厳しく意見し、「自分の一番好きなパートナーと、その他大勢って一緒にしないでしょ」とパートナー選びの本質にも切り込んだ。



動画の終盤では、「優先順位を上げられる人間になるにはどうしたらいいのか」とし、恩や義理を大切にしながら人との関係を築く「恩返しマーケティング」などの視点も披露。「この優先順位っていうのがビジネスにおいて、私の中では結構中心的に来ているからこそ、アナログで連絡を、来る相手と付き合うって考え方になりますね」と力説した。



最後にりゅう先生は「みんな等しく優先順位をつけずに扱うなんて幻想。少なくとも心の中でどこかで順位をつけているし、優先順位を上げてもらえる人間になるかどうか、そして自分のこと優先順位を上げてくれるような人と付き合う方がうまくいく」とまとめ動画を締めくくった。