孫の大学進学のために貯めた300万円を贈りたいです。贈与税をかけずに渡せる方はありますか？

贈与税の基本を理解する

まず知っておきたいのは、贈与税の基本ルールです。

贈与税は、1年間（1月1日～12月31日）に個人から贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合に課税されます。つまり、年間110万円までは非課税で贈与できます。

たとえば、孫に300万円を一度に渡すと、110万円を超える部分の190万円が課税対象となり、受け取った側の孫が贈与税を払わなければなりません。税率は累進制で、金額によって10％～55％と幅があります。

つまり、何も考えずに渡してしまうと、せっかくの好意が税金で目減りしてしまう可能性があるのです。



年間110万円の基礎控除を活用する

最もシンプルな方法は、数年に分けて贈与する方法です。たとえば、以下のように分割して渡せば、贈与税がかかりません。



・1年目 110万円

・2年目 110万円

・3年目 80万円

このように3年に分けて渡すと、全額が非課税になります。

ただし、「形式的に金額だけ分ける」のはNGです。実際に年ごとに贈与契約を交わし、贈与の都度、孫の名義口座に振り込むなど、実態のある贈与であることが重要です。



教育資金贈与の非課税制度を利用する

次に検討したいのが、教育資金贈与の特例です。これは、祖父母などが孫に教育資金を一括で贈与した場合に、最大1500万円まで非課税になる制度です（金融機関を通じて行う必要があります）。



＜制度のポイント＞ ・30歳未満の孫が対象

・2026年3月31日まで適用

・学費や入学金、教材費、通学費など教育関連の支出に限られる

・「教育資金非課税口座」を金融機関で開設し、そこに入金する

・支出時には領収書を提出する必要あり

この制度を使えば、300万円を一括で孫に渡しても贈与税はかかりません。

ただし、孫が30歳になる時点で残金があれば、その時点で課税対象となるため注意が必要です。



直接の学費支払いも非課税

意外と知られていませんが、祖父母が直接学校へ学費を支払う場合は、贈与税がかかりません。

たとえば、「孫の入学金30万円を大学に直接支払う」「授業料を一学期ごとに支払う」といったケースです。

この方法は、教育資金贈与の特例とは別枠で認められており、金額の上限もありません。ただし、あくまで学校に直接支払うことが条件です。孫の口座にお金を振り込んで孫が支払う場合は、贈与とみなされます。



形式だけの名義変更は危険

「孫名義の口座を作って、そこに貯金しておけば大丈夫」と考える人もいますが、これは名義預金とみなされる恐れがあります。

孫名義の口座でも実際には祖父母が管理していて、孫が自由に引き出せない場合、贈与が成立していないと判断されることがあります。非課税を意識するなら、「贈与の実態を明確にする」ことが大切です。



最適な贈与プランを立てよう

300万円という金額は、教育支援としてはとてもありがたいものですが、税制上の取り扱いを誤ると不利益を受けることもあります。

次のようなステップで計画を立てるのが理想的です。



孫の進学支援は、家族の愛情を形にする素晴らしい機会

贈与税をうまく回避するためには、「分割贈与」・「教育資金贈与の非課税制度」・「直接支払い」などの方法を上手に組み合わせることがポイントです。

300万円という金額でも、適切な方法を取れば全額を非課税で渡せます。税制の仕組みを正しく理解し、孫が安心して学べる未来のために、賢くサポートしていきましょう。



出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー