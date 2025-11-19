モニター上の空間を有効に活用できる机上ラック
サンワサプライ株式会社範は、モニター上のデッドスペースを有効活用し、デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR-71W（幅650mm）」「MR-72W（幅800mm）」を発売した。散らかりがちなデスク周りの小物を棚上に置けるので、整理整頓と視認性が向上する。ガタつきを防止するアジャスター仕様だ。
■モニターの上を収納スペースにできる
デスクの上の小物やプリンターなどの機器を置くことで、デスクを広く使える。よく使う物を棚上に置いて、整理整頓することができる。
■プリンターを載せて使える広い天板
カレンダーやペン立てなどの小物はもちろん、プリンターなどの大きめの機器も載せることができる。
■大型のモニターにも対応
サイドパネルがないので、モニターの脚と高さが内寸に収まれば、大型のモニターも設置可能だ。
■モニターアームと合わせて使える
モニターアームやモニター背面の突起が干渉しないよう、揺れ止めフレームは任意で2か所に調整できる。
■サイドデスクとしても使える
デスク脇に置いても手が届きやすい高さで、サイドデスクとしても活躍する。
■ペンや小物が転がり落ちない
天板の両端は少しフレームが出る仕様なので、小物の落下を防止できる。
■ガタつきを防ぐアジャスター
高さを微調整できるアジャスター付きで、ラックがガタつくのを防ぐ。
■頑丈なスチールフレーム
重みをしっかり支える。
■設置しやすいスリム設計
設置面積が最小限のスリムな設計だ。
■デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR-71W（幅650mm）」
デスク周りをすっきりと整理整頓できる机上ラック「MR-71W（幅650mm）」
