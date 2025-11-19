スキャンダルを起こしても独善的な言い分を貫いて居座る市長が全国的に目立っているが、かつて新潟県新潟市議会にも似たような市議がいた。ストーカー規制法違反容疑で逮捕され、一度罪を認めて罰金を支払った後で「やっていない」と撤回。その後、任期満了まで議員を続投したばかりか、被害女性から民事訴訟を起こされると荒唐無稽な反論を繰り返したのである。（前後編の後編）

示談を断った

2022年9月7日、Xがストーカー規制法違反で新潟県警に逮捕された後、Xの妻はA子さんに示談を申し入れてきた。妻はA子さんのアルバイト先であるコンビニの経営者である。

インタビューに答えるA子さん。実年齢より10歳くらい若く見える鈴木京香似の美人だ

「提示された金額は100万円でした。こちらは住居を二度も転居せざる得なくなり、それだけで100万円以上の転居費用がかかっています。最終的には150万円に上げられましたが、それも断りました」（A子さん、以下同）

そもそも誠意ある謝罪がなかったと語る。

「奥さんは『ごめんなさい』とは言うんですが、どこか他人事のような態度だったのです。実際、最初『今後のことを話したい』と奥さんから店に呼び出された時に約束をすっぽかされています。しかも、その時間帯の勤務シフトに私が元々入っていて、代わりの人がいなかったため、私は一日夜勤をさせられる羽目になったのです。自分を2年間ストーカーしてきた男が取締役に名を連ねている店とわかった直後に…」

辞職勧告決議案が採択されても続投したX

一方で、もう一人の被害者であるBさんとは示談が成立。それもあって、Xは逮捕容疑となっていたBさんの自宅や職場に虚偽の怪文書を送り付けた行為については起訴されず、A子さんの自宅をうろついていた容疑についてのみ略式起訴された。だが釈放されたXは、A子さんを仰天させることをマスコミの前で言い出した。

「罪を認めて罰金を支払っているにもかかわらず、『本当は買い物をするためにA子さんの自宅近辺を通っていただけで、ストーカー行為などはしていない』『自分には心臓に持病があり、体調の悪化が心配だったから、勾留を早く終わらせるために罪を認めただけだ』と。警察で認めた自供を撤回したのです」

12月5日、新潟市議会はXに対する辞職勧告決議案を採択したが、Xは受け入れることなく5月の任期満了まで議員を継続。次の選挙には出馬せず、政界を引退した。

納得がいかなかったA子さんはXがまだ在職中だった23年1月31日、約650万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。そこでXは全面的に争う構えを見せてきた。

「逮捕後、警察の事情聴取で私のことを『愛おしい』と思うようになって、探偵を雇い、ストーカー行為をするようになったと供述していたのに、法廷では『コンビニの従業員としての素行に問題がないか調査する必要があったから』と主張してきました」

時給1000円のアルバイトに探偵をつけて「素行調査」

素行調査に至った理由がXの陳述書に書かれているのだが、何度読み返しても意味不明だ。A子さんがFXをやっていて、周囲から「不思議ちゃん」と呼ばれていると話していたことや「何らかのサプリメントや薬を服用していること」を知ったから調査に至ったとある。

「サプリメントとは、私が勤務中、コンビニで売っていたエナジードリンク『モンスター』を飲んでいた時の話で、Xが『何飲んでいるの？』と話しかけてきたから、『これ飲むと元気が出て夜勤頑張れるんです』と答えた時のやり取りを指していると思われます。その後、Xはモンスターを私に差し入れてくれました。つまり、私がモンスターという“危ないサプリメント”を飲んで、FXにも手を出しているし、“不思議ちゃん”とも呼ばれているようだから、調べた方がいいと思い至ったと言いたかったようです」

そんな理由で時給1000円程度のバイトに対する素行調査を、探偵に高い報酬まで支払って行うコンビニオーナーなどいるだろうか。しかも、Xはオーナーである妻に内密で調査を開始し、探偵に支払った報酬を経費計上していない。

その素行調査を経て、Bさんの自宅や職場に「不倫怪文書」を送りつけた理由も聞いて呆れる。妻子のある既婚男性と探偵から報告を受け、〈倫理観にかける行為だと思い、許せなくなりました〉〈私の強い正義感は、亡くなった母の影響だと思います。曲がったことが大嫌いだった母から幼い頃より躾けられ…〉と陳述書には書かれている。

事実は、前編で伝えたようにA子さんとB氏はただの友人関係だった。

「Xは探偵が勝手にGPSをつけたとも主張したのですが、証拠として提出された探偵とのショートメッセージのやり取りの中では、私を見失ったかもしれないと報告する探偵に対し〈探知機外れたか!? か！〉とメッセージを送っていることもわかっています。また私の自宅近辺をうろついていた理由をマスコミには『買い物に行っていた』と説明していたのですが、民事裁判になると『畑を探していたから』に変わりました。私の住んでいた地域は住宅街で畑など見当たらないのですが…」

年金暮らしで貯金もなく「賠償金が支払えない」

さらに裁判の途中で、Xは被害者であるA子さんに対して「反訴」までしてきた。A子さんが地元メディアなどに起訴された件以外のことを話したことことによって名誉を毀損されたという理由だ。

当然、こんなハチャメチャな主張が法廷で受け入れられるわけがない。新潟地裁は、今年7月7日、自宅周辺のつきまといや探偵を使って尾行した行為などについてストーカー行為と認定。反訴を退けた上で、Xに対し約245万円の賠償命令を出した。Xは３年かけて争ってきたにもかかわらず控訴せず、あっさり一審判決が確定した。

だが、その後Xは「金がない」と言って、いまだ一円もA子さんに支払っていないのである。

「うんともすんとも言ってこないので、こちらの弁護士から相手側の弁護士に支払い方法について確認すると、『現在無職で年金暮らし。貯金もほとんどないので、一括での支払いはできない』『頭金なしの月額2万円の分割払いにして欲しい』と都合のいいことを言ってきた」

Xは60代後半だ。そんな条件では取りっぱぐれる可能性が高く、到底受け入れられる話ではない。

「離婚せず、妻とも同居を続けていてコンビニも普通に営業しているのだから、家族に立て替えてもらえるはずなのに『家族を巻き込みたくないから連帯保証人は立てられない』とも言うのです」

弁護士に依頼して、資産を調査したが差し押さえできるような財産は見当たらなかったという。納得いかないA子さんは何度も督促状を送ったがなしのつぶて。10月3日には、自宅を訪ね、3回インターホンを押すとXが出てきたが、

「謝りもせず、『弁護士を通してください』を繰り返すばかりで…」

こんな理不尽な話はないだろう。そもそもA子さんには非が全くない。勝手に妄想を膨らまされてストーカー被害を受け、引越しも余儀なくされた上、裁判ではメチャクチャな反論をされ、しまいに反訴までされた。弁護士費用を支払い、3年かけて賠償命令を勝ち取ったのに、一円も受け取れないのだ。

「裁判を戦っている最中は精神に異常をきたし、心療内科にも通いました。向こうは『妻は関係ない』と言っていますが、それもおかしな話です。私はコンビニの従業員として働いている間に、コンビニ運営をしている会社の取締役でもあるXに目をつけられストーカー行為をされたのです」

Xに弁護士を通して取材を申し込んだが、「取材は受けられません」との回答だった。

静岡県伊東市や群馬県前橋市の問題しかり。なぜこのようなとんでもない人たちが公職に選ばれてしまうのだろうか。

