¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬¤ß¤»¤¿¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù ¡È¥É¥Ã¥¥ê¡É¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ¡Ä¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó´ë²è¡×¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¾×·â
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¿Í´Ö¤Î¡È¿¼¤¤¤È¤³¤í¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Öº£½µ¤Î¥È¥¬¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Î¸ÍÉôÅÄÀ¿¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë¤¬¡¢11·î12Æü¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡È¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡É´ë²è¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬À¸¤ó¤À¡¢»×¤ï¤Ì¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÃÂÀ¸¡×¤Î½Ö´Ö¤È¤Ï――¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤
¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó´ë²è¤¬¡ÈÅ¯³Ø¡É¤Ë¡©
¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°Ë½¸±¡¸÷¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¨¤Á¡¢¡È¤¤ï¤É¤¤¡ÉÀâ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Í¥éー¤Ï¡¢¤½¤Î°Ë½¸±¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー¸åÆ£µ±´ð¡¢¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¦¤ëºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Ë¤ÏFUJIWARA¡£È×ÀÐ¤Î¹½¤¨¤À¡£
´ë²è¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡×¡£¹¢¤Î¥Ý¥êー¥×¼ê½Ñ¤ò¤·¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î1½µ´Ö¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¡£ÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥É¥Ã¥¥ê¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÈÖÁÈÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤ä³×¿·À¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤Å¤¡¢Åª³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
À¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤1½µ´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¥¹¥«¥¹¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»öÌ³½êÂ¦¤ÎÁêÃÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥¯¥¹¥¥åー¥º¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¨¤¨»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢°¤¤»öÌ³½ê¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ì¸À¡£È×ÀÐ¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ»Å³Ý¤±¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¬¤é±£¤·»£¤ê¡£¥Ë¥»·Ù´±¤«¤é¤Î¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢Ïª¹ü¤ËÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤È¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢¥³¥Ã¥×¤Î¿å¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢ー¤ó¡¢¤³¤ì¤ª¤·¤Ã¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ»¿å¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Îー¥È¤Ë½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹ºÇÄã¤Ã¤×¤ê¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿½÷À¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼¿´´Ý½Ð¤·¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¡Ö¤¦¤Á¤¯¤ë¡©¡×¤È¸ýÀâ¤¯¤â¡¢µñÈÝ¤µ¤ì¤ì¤Ð·ãÅÜ¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¸«¤Æ¡¢¥¦¥¥¦¥¤·¤¿É½¾ð¤«¤é°ìÊÑ¤¹¤ëÍîº¹¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÆ¦¼Æ¤ÎÂç·²¡×¤Î¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤¬¥±¥ó¥«¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢É¬»à¤ËÃçºÛ¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤ÆÀâÆÀ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²¼¿´´Ý½Ð¤·¤ÎÃË¤ÈÆ±¤¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇòÈý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤È¤ÎÂÐÌÌ¤À¡£È¯Çä¤·¤¿½ñÀÒ¤Î°®¼ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤ÈÁêÉô²°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
ßÀÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÌÕ¤ÎÌ¡ÃÌ²È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãý¤ì¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ßÀÅÄ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡£
¡ÖÅ¯³ØÅª¤Ê¤È¤³¤íÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤È¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë°Ë½¸±¡¤Ï¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Ë¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¸«¼é¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤Ê¤É»ë³ÐÅª¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¥âー¥ë¥¹¿®¹æ¤Î¤è¤¦¤Ë´ù¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ÅöÁ³ÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯5·î2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡ØÈ¢¤ÎÃæ¿È¤Ï²¿¤À¤í¤Ê¡©¡ÙÆÀ°Õ¤Ê·Ý¿ÍNo.1ßÀÅÄÍ´ÂÀÏºÀâ¡×°ÊÍè¡£¡ØR-1¡ÙÍ¥¾¡¸å¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¿åÍËÆü¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆßÀÅÄ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï¾ï¡¹¡¢ßÀÅÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤ëÂ¦¡×¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤ò¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ê¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼«Ãø¡ØÌÂ¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØR-1¡ÙÍ¥¾¡¸å¡¢¡ÖßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤òÍî¤È¤··ê¤ËÍî¤È¤»¤ë¤«¡©¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ßÀÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö²¶¤¬Íî¤È¤¹Â¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡×
¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢2024Ç¯6·î4Æü¡Ë¤Ç¤â¡¢¡Ö¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤Ë¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÊá¤Þ¤¨¤ëÂ¦¤Ç¡£°Å°Ç¥¹¥Æー¥¸¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÌµÅ¨¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡ØR-1¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¥Ö¥é¥ê¥â¥¦¥É¥¯¡Ù¡ÊABC¡Ë¤Ç¤â¡¢¡Ö2025ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¾Þ¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÁê±þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢À©ºî¼Ô¤Î¹©É×¼¡Âè¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£²ó¡¢¤Þ¤µ¤ËßÀÅÄ¤ò»Å³Ý¤±¤ëÂ¦¤Ë²ó¤·¤¿¡Ø¿åÍËÆü¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈßÀÅÄ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ15Ê¬¡£¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤Ï´ù¤ÎÃ¡¤Êý¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖYES¡×¡ÖNO¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¤¹¤ë¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡¢¤³¤ì¡£¥°¥Ã¤ÈÍè¤ë¤Ê¡×¤È°Ë½¸±¡¡£
¤½¤³¤«¤é¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤òÎ®¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¡È¿Ê²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¤Ï¡¢ßÀÅÄ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÃË¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇö¡¹´ª¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äÃ¯¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ý¥êー¥×¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢ßÀÅÄ¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥½¨¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤òÃý¤ì¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤¤¤Þ¡Ø¤ª¸ß¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¶¡¢°ìÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢¸«»ö¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ÎßÀÅÄ¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¾å¼ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤ë¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×
¤Ê¤ó¤È¤«¼«¿È¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï´¶Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤·¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤Ï¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°Ë½¸±¡¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´Äì´ò¤·¤½¤¦¤Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤òßÀÅÄ¤Ë¤â¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¼ÉÊ¤Ç¥²¥¹¤Ç¥¯¥º¤Ê¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤Ëµ¶¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
ßÀÅÄ¤äÆ¦¼Æ¤ÎÂç·²¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤é¤Ð¡¢²¼¿´´Ý½Ð¤·¤Ç½÷À¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¡¢°ÂÖ¤ä±³¤ò¤Ä¤¤Þ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢É¡¤¯¤½¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤À¡£
ÈÖÁÈ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº¤Ï°ÊÁ°¡¢²áµî¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ä¥¤ー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ØÍß¡Ù¤ä¡Ø¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥«¥Ã¥³°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉôÊ¬¡Ù¤¬²á¾ê¤ËÉ½¤Ë½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î°ìÈÖ¤Î°Û¾ïÀ¤Ï¡ØÂ¾¿Í¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¤«¡Ù¤ò´°Á´¤ËÌµ»ë¤Ç¤¤ë½ê¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê2018Ç¯11·î14Æü¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¤ÎÃÄÄ¹°ÂÅÄ¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Í¡¢¿Í´Ö¤Î±üÄì¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¸À¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊËÜÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¸À¤ï¤Ø¤ó¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Á´Éô¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¼¥í¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¥¯¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¯¥º¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ê¡ØÈ¬Êý¡¦¿ØÆâ¡¦ÊýÀµ¤Î²«¶âÎóÅÁ¡Ù2020Ç¯11·î29Æü¡Ë
¤½¤¦¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¹¤Ù¤ÆÇí¤½Ð¤·¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¡È¸ØÄ¥¤·¤¿¡Ö¿Í´Ö¡×¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¡£¿¼Ê¥¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ç¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Í´Ö¤Î¶È¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ë¡È°¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²¤Î²ò»¶¤Î´íµ¡¤ò¡¢É¬»à¤ÎÁÊ¤¨¤Ç²óÈò¤·ËÜµ¤¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¸å¤í¤«¤é²¥¤ê¤¿¤¤¤ï¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿ÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¿¸ÍÉôÅÄÀ¿¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥¥Þ¡Ë