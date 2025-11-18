ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬¼ÒÄ¹Ì³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUNPASO¤¬ÅÝ»º¤Ø¡ª¡¡¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄËÜ¿Í¤òÄ¾·â
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò£Õ£Î£Ð£Á£Ó£Ï¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ó¥Ñ¥½¼Ò¡Ë¡×¤¬àÅÝ»ºá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Î¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¡×¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢ÆâÆ£¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¡¢Â¾¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿·²ñ¼Ò¤ÇºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÆüËÜ°ì¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯¤À¤±¤Ç¡ÖÂàÃÄ¡¦²ò¸Û¡¦ÅÝ»º¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë£Â£Õ£Ó£È£É¤È¤È¤â¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¸å¡¢£Ì£Ô£Ê¤È¤·¤Æ³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÉÔ²º¤Ê»ö¼Â¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£·î£±£´Æü¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£±£µÆü¤Ë½Ð¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¡¦£÷£Ø£÷¤Î»î¹ç¤ò£²¿Í¤¬ÆÍÁ³¥¥ã¥ó¥»¥ë¡££Ì£Ô£Ê¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ê½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ë½Ð±é¼è¤ê¤ä¤á¤ò·èÄê¤·¡¢³ÆÊýÌÌ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¸æ¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ÆâÆ£¤¬£³·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¦¥ó¥Ñ¥½¼Ò¤¬¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿£Ø»á¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡¢¥Ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë½ÅÂç¤Ê¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Áª¼ê¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥É¥¤¥Ä±óÀ¬¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ø»á¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÊ£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¸½ÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÀßÎ©¤Ë£Ø»á¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¦¥ó¥Ñ¥½¼Ò¤Ï¡¢À¶»»¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æº£·î¸Â¤ê¤ò¤á¤É¤ËÊÄ¤¸¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿·²ñ¼Ò¤Ç½ÐÄ¾¤¹°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥ó¥Ñ¥½¼Ò¤Ï£Ø»á¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Äó¶¡¥µ¡¼¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿·¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ï¡¢Á´³ÛÊÖ¶â¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ÂÎÀ©È¯Â¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ø¼°£Ø¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥ê¥ó¥°¾å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤¬È¯É½ºÑ¤ß¤Î£²£¸Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦£Ó£Ð£×¤Î»î¹ç¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡£±£·Æü¿¼Ìë¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï£÷£Ø£÷¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡££³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ£÷£Ø£÷¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¤Þ¤¿¾å¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤ò¼Õºá¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆâÉô¤ÎÌäÂê¤Ç¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î£Ì£Ô£Ê¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¸å¤ÎÆâÆ£¤Ï¡¢£¶·î¤ËÅÅ·â½¢¿¦¤·¤¿Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¤¿¤³¾Æ¤²°¡Ö¤¿¤³£Ñ¡×¤ò£±Æü¤Çà²ò¸Ûá¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£ÅÙ¤Ï¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤¹¤®¤ë£±Ç¯¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²¶¤À¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ï¤±¤Ç¡Ä¡£¤â¤Á¤í¤óÈ¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤Ë¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡ØÆâÆ£¡¢Âç¾æÉ×¤«¤è¡Ù¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤Ç²¿Êâ¤«¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î²¶¤Î°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ð¤«¤ê¤Ï¤Á¤ç¤³¤¶¤¤¤Ê¥Þ¥Í¤Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤Èµ¼Ô¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î²ñ·×¤òÇ¤¤»¤Æ¼èºà¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£