エル・クラシコレジェンズの中止が決定…22日の開催叶わず、全チケット払い戻しへ
2025年11月22日（土）に埼玉スタジアム2002で開催予定だった「EL CLÁSICO LEGENDS - SAITAMA GRAND FINALE（エル・クラシコレジェンズ）」の中止が発表された。
昨年12月の「エル・クラシコ in 東京」に続き、今年もバルセロナとレアル・マドリードのレジェンド選手たちが集結する予定だった同イベント。しかし、17日に突如として開催中止が決定した。理由については、「両クラブおよびファンの皆様に高い品質の体験を提供するために必要な条件を、残された準備期間内に十分に確保することが困難であると判断したため」と説明されている。
リリースでは「本イベントを楽しみにしていただいていたファンの皆様、ご支援いただいたパートナー企業の皆様、並びに準備に携わっていただいたすべての皆様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪も述べられた。
チケットの払い戻しについては「ご購入いただいたすべてのチケットを払い戻しいたします」とし、方法やスケジュールに関しては「チケット販売業者より順次ご案内いたします」としている。
