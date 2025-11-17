40・50代は【GU】で何買う？ おしゃ見え狙える「おすすめパンツ」

トレンドも、着心地も、スタイルアップも……そんな、欲張りな大人世代の願いを叶えてくれそうなのが、【GU（ジーユー）】のパンツ。着用感にこだわりながら、今年らしさと品のよさのバランスが絶妙なデザインで、40・50代のスタイリングにも好相性なはず。今回は、40・50代のおしゃれを格上げしてくれそうな「おすすめパンツ」を、おしゃれなGUスタッフさんのコーデとともに紹介します。

今年注目のタックワイドパンツのチェックタイプ

【GU】「タックワイドチェックパンツ」\2,990（税込）

SNSでもよく目にする、今年大注目のタックワイドパンツ。ゆったりフォルムでありながら、ウエストのタックで腰まわりはすっきり見え。しかも、公式サイトによると「伸びがよい素材と後ろゴム仕様で着用感も快適」とのことで、着心地にもこだわった1本です。豊富な色・柄のなかで秋冬におすすめしたいのは、季節感たっぷりのチェック柄。いつものパンツをこれに切り替えるだけで、クラシックなムードが演出できそう。

シャギーなニットトップスを合わせて今年っぽく

チェックパンツにニットプルオーバーを合わせた、クラシックなスタイル。トレンド感を加速させるならニットの素材感にこだわって。起毛感のあるフェザーヤーンなら今年らしい立体感が演出できそうです。足元はすっきりとしたヒールブーツで、レディライクに引き締めて。

バレルレッグジーンズは秋冬も活躍しそう

【GU】「バレルレッグジーンズ」\2,990（税込）

昨年、今年の春夏と人気継続中なのが、バレルレッグパンツ。コンパクトな腰まわりと樽のように曲線的なレッグラインの対比で、スタイルアップが狙えそうなのがポイントです。ヴィンテージデニムのような風合いのジーンズなら、季節を問わずコーデに奥行きとこなれ感をプラスしてくれそう。コンパクトなリブニットやボリュームたっぷりのケーブルニットなど、さまざまなトップスとの組み合わせを楽しんで。

コンパクトトップスとブルゾンでメリハリを作って

パンツのフォルムを活かして、トップスはコンパクトに。ミニTとショート丈のカーディガンが、腰の位置の高さを際立てます。女性らしいトップスにあえて無骨なブルゾンとブーツを合わせることで、スタイリングにメリハリが生まれています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N